Neues Ausflugsziel eröffnet Christian Wulff bei Weberhaus-Einweihung in Melle

Melle. Das Weberhaus ist aus dem Dornröschchenschlaf erwacht: Mit einer stilvollen Einweihungsfeier ist das neue Ausflugsziel in den Meller Bergen am Freitagabend offiziell eröffnet worden. Prominentester Gast war der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff.

Die Gästeliste, die Manfred und Ulrike Rokassa zusammengestellt hatten, las sich wie das Who-is-Who des Grönegaues: Neben Christian Wulff und dem CDU-Bundestagsabgeordneten André Berghegger waren auch Bürgermeister Reinhard Scholz, Architekt Stephan Leiwe, Dieter Schenkling und Heiko Jost von der Holzbaufirma Leonwood, zahlreiche Vertreter des Stadtrates sowie namhafte Bauunternehmer und Vertreter etlicher Handwerksbetriebe der Einladung zur Eröffnung gefolgt, ebenso

Stilvoll, beeindruckend, stimmig

„Stilvoll, beeindruckend, stimmig“: So lautete übereinstimmend das Urteil der geladenen Gäste, die sich ein Bild von dem neu gestalteten Traditionslokal machen durften: Eingebettet in eine aufwendig gestaltete Gartenlandschaft mit Fischteichen ist ein gewaltiges Blockhaus mit einer Fläche von 215 Quadratmetern entstanden. Hier empfängt das Pächterehepaar Ingrid und Ralf Palzer ab Dienstag seine Gäste. Zuvor hat die Öffentlichkeit am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr die Möglichkeit, das neue Weberhaus zu besichtigen und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Mühe hat sich gelohnt

„Ich glaube, die ganze Mühe hat sich gelohnt“, äußerte sich Manfred Rokossa, der in seiner Begrüßung den Bogen von der zweijährigen Planungszeit über die Bauphase bis hin zur Eröffnung spannte. Warum gerade das Weberhaus? fragte der Hausherr, um diese Frage gleich selbst zu beantworten: Es sei dies ein wunderschönes Fleckchen Erde, verbunden mit Erinnerungen an die Kindheit, ein Ort, um den sich viele Geschichten ranken. Die Nähe zur Diedrichsburg, zu den Wanderwegen und zur Stadt böten ideale Voraussetzungen, das Gebäude neu zu beleben, sagte Rokossa.

Es sei nicht immer leicht gewesen, seine Vorstellungen durchzusetzen, meinte er Blick auf Widerstände seitens der Stadt und des Architekten. Letztlich sei aber ein Kompromiss entstanden, der sich sehen lassen könne: „Möge dies ein Ort werden, an dem sich jung und alt, reich und arm begegnen mögen“, so der Wunsch des Hausherrn, der sich bei allen am Bau Beteiligten herzlich bedankte.

Christian Wulff lobte den unternehmerischen Mut des Meller Unternehmers. Er sei ein ganz außergewöhnlicher Mittelständler, der als innovativer und international tätiger Arbeitgeber Arbeitsplätze geschaffen und integrativ tätig sei. Mit seinem Faible für neue Tendenzen und Entwicklungen habe er mit dem Neubau den Nerv getroffen, um an einem Ort der Erinnerungen ein Ausflugslokal zu schaffen, das dem Trend der Zeit entspreche: „Die Politik und die Stadt stehen hinter Ihnen“, stellte Wulff fest, der dem Haus für die Zukunft viel Erfolg wünschte. Es müsse damit gerechnet werden; „dass ich mir diesen Ort gelegentlich mit Gästen nochmals anschauen werden“, bekannte der frühere Bundespräsident.

Viel Herzblut

Als inspirierend, detailverliebt und beeindruckend bewertete André Berghegger das neue Ausflugsziel. Er dankte Manfred Rokossa für dessen Verbundenheit zu Melle und dafür, dass er der Stadt mit dieser Einrichtung etwas zurückgebe: „Dass Sie sich mit diesem Standort und der Stadt identifizieren, ist hoch- und wertzuschätzen“, betonte Berghegger.

„Wow, es ist fantastisch zu sehen, was hier entstanden ist“, erklärte Reinhard Scholz. Der Bürgermeister lobte Manfred Rokossa für dessen Leistung für die Stadt, für sein Ideenreichtum, seine Begeisterungsfähigkeit und unternehmerischen Mut. Mit viel Herzblut und Emotion habe er ein Projekt zu neuem Leben erweckt, das als Sehnsuchtsort geprägt sei. Dem Pächterehepaar wünschte er, dass das Haus mit Leben gefüllt und erfolgreich geführt werde.

Auf die Bauweise des Naturstammhauses ging Dieter Schenkling ein, der dem Hausherrn gleich drei Geschenke überreichte: Ein Zertifikat, einen goldenen Löwen sowie eine „Uhr des Lebens“. Die Segnung des Hauses nahm Pastor Michael Wehrmeyer vor.