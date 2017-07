Jetzt geht es in den Endspurt Melle investiert 1,2 Millionen Euro in die Schulen

Die stinkenden Toiletten in der Grundschule Buer sind Vergangenheit: Davon überzeugte sich Guido Kunze vom Gebäudemanagement bei einem Rundgang durch die Räume der sanierten Sanitäranlagen. Foto: Simone Grawe

Melle. Mehr als 1,2 Millionen Euro investiert die Stadt aktuell in die Sanierung ihrer Schulen, allein rund 675000 Euro entfallen auf Reparaturen in fünf Grundschulen sowie in der Oberschule Buer. In diesen Tagen geht es in den Endspurt.