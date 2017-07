90 Jahre plus zwei Freiwillige Melle: Beim SuS Buer beginnen zwei FSJler ihren Dienst

Buer. Eine Premiere bescheren Patrick Büscher aus Bad Essen und Lukas Paech aus Buer dem Sportverein SuS Buer. „Der Verein wird in diesem Jahr 90 Jahre alt und erhält zum ersten Mal zwei FSJler“, erklärt Mirco Bredenförder,

Vorstand Sport, des Vereins. Die beiden jungen Männer werden am 1. August ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Buer beginnen.

Berufsorientierung

Patrick Büscher legte sein Abitur in Bad Essen ab und nutzt seine Wartezeit auf ein Studium bei der Polizei mit einem FSJahr. „Ich spiele schon seit neun Jahren beim SuS Fußball und möchte Erfahrungen im Umgang mit Menschen aller Altersgruppen sammeln“, erklärte er. Lukas Paech aus Buer kommt mit Abizeugnis von der Schule in Rödinghausen: „Ich weiß noch gar nicht, was ich beruflich machen will und möchte mich mit meiner Arbeit als FSJler orientieren“. Auch er ist schon lange beim SuS, inzwischen sogar als Trainer mit C-Lizenz aktiv.

„Beide FSJler müssen innerhalb des Jahres 25 Seminartage vorweisen, in denen sie auch Übungsleiterscheine, sprich C-Lizenzen ablegen“, so Mirco Bredenförder. Da die jungen Männer alle elf Sparten im SuS durchlaufen, hat sich Lukas Paech schon für den Trainerschein Volleyball entschieden. Er und Patrick Büscher arbeiten aber nicht nur im sportlichen Bereich ihre 39-Stundenwoche ab, sondern werden auch in der Organisation und in der Vereinsverwaltung tätig sein.

Fördermittel

Wie Mirco Bredenförder berichtete, sei auch eine Zusammenarbeit mit der Oberschule Buer im Ganztagsbereich in Planung. Und auch Kontakt zu den hiesigen Kindergärten werde aufgenommen.

Hans Wedegärtner, Vorsitzender des Kreissportbundes Osnabrücker Land erklärte, dass der Landkreis Fördermittel bis zu 75 Prozent zur Verfügung stelle, wenn der Freiwilligendienst zum ersten Mal bereitgestellt würde. „Mit den FSJlern ist den Vereinen in jedem Fall geholfen“, erklärte er. Nicht nur die Ehrenamtlichen würden entlastet, sondern auch eine Bindung und emotionale Akzeptanz gerade bei den Senioren hervorgerufen. Hans Wedegärtner bezeichnete den Freiwilligendienst als Erfolgsmodell für den Landkreis Osnabrück.

Die abschließenden herzwarmen Worte fand der Vorstand Mitglieder des SuS, Ralf Grziwa: „Wir freuen uns sehr auf Euch“.