Gute Sicht in Gefahr Signalzeichen an Bahnübergang in Melle kaum sichtbar

Signalzeichen an Bahnübergang in Melle kaum sichtbar

Am Bahnübergang in Bakum wird ein Lichtsignal durch wucherndes Buschwerk verdeckt. Foto: Christina Wiesmann

Melle. Am Bahnübergang in Bakum wächst ein Busch in üppiger Ausdehnung und verdeckt die Sicht auf ein Lichtsignal. „Dies stellt eine große Gefahr für die Verkehrsteilnehmer dar“, findet ein Leser.