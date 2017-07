Spendenempfängern in die Augen sehen Im Meller Lager für Ukraine-Hilfsgüter ist wieder Platz

Melle. Dieter Hermann bereitet jetzt seinen vierten Hilfsgüter-Transport in die Ukraine vor. Er hofft, wieder Spender für dringend benötigte altersgerechte Hilfsmittel wie Rollstühle, Rollatoren und Windeln zu finden. Außerdem stehen Spielzeuge und Kinderkleidung auf der aktuellen Wunschliste.

„Ich will bei der nächsten Fahrt in Lviv und Kiew erneut vor Ort selbst sehen, wer was bekommt“, erklärt der sozial engagierte Ingenieur. Es ist für Dieter Hermann eine unvergessliche Erfahrung, die Freude der bedürftigen Spendenempfänger selbst mitzuerleben: „Einfach nur die Sachen abliefern und dann wegfahren, das ist für mich keine Option.“

„Nachdem wir medizinisches Material in einem Krankenhaus in Kiew abgegeben hatten, wurden wir durch die Stationen auf mehreren Etagen geführt, wo wir auf fehlende Geräte, Kinderbetten und Verbandsmaterial aufmerksam gemacht wurden“, erzählt Dieter Hermann von seinen Erfahrungen von der Osterfahrt 2017. „Als wir unten ankamen, waren unsere kurz vorher abgegebenen Rollstühle bereits im Einsatz“, macht er den dringenden Bedarf deutlich.

Zielgenaue Spenden

„Ich war ganz gerührt von der Dankbarkeit der Spendenempfänger“, weist der Ukraine-Helfer aus Krukum auf für ihn gesungene Lieder, überreichte Urkunden, T-Shirts mit persönlichen Aufdrücken und andere kleine herzliche Geschenke hin. Teilweise ist „Dieter Melle“ - so wird er oft genannt - in den Altenheimen, Kinderheimen und Krankenhäusern, denen er die Spenden bringt, schon ein „alter Bekannter“.

Mit seiner nächsten Tour will Dieter Hermann vordringlich ein Altenpflegeheim und drei Krankenhäuser in Kiew beliefern. „Von Fahrt zu Fahrt wurden die von meinem Partner Holger Oertel und mir angelieferten Spenden immer zielgenauer auf den Bedarf ausgerichtet und qualitativ hochwertiger“, blickt er auf den Erfahrungsgewinn zurück. „Medikamente werde ich gar nicht mehr mitnehmen, das gibt zu viele Komplikationen an der Grenze“, ergänzt er. „Die Krankenhäuser und das Altenheim brauchen Hörgeräte, Infusionsständer, Verbandsmaterial, Rollatoren, Rollstühle, Katheter, Gehhilfen, WC-Stühle, Bettwäsche, Puls-, Zucker- und Hör-Messgeräte“, nennt Dieter Hermann Beispiele aus dem aktuellen Bedarf.

Helfen statt verschrotten

Sein bislang einziger Spendenaufruf Anfang 2016 war so erfolgreich, dass das Material für drei Touren im April und September 2016 und im April 2017 reichte. Im Laufe der Zeit kamen durch Anfragen und Mund-zu-Mund-Propaganda immer mehr Hilfsgüter von Pflege- und Gesundheitsinstitutionen aus Melle und Umgebung dazu. Insgesamt hat er mehr als drei Tonnen Spenden in die Ukraine gebracht.

„Viele gut funktionierende Geräte sind bei Modernisierungen, Praxisschließungen oder bei Sterbefällen einfach übrig“, hat Dieter Hermann festgestellt. „Statt sie zu verschrotten, können viele Hilfsmittel und Geräte in der Ukraine noch wichtige Dienste leisten“, ergänzt er. Mit den neu eingehenden Hilfsgütern will er sich wieder der „Osterfahrt für die Freiheit“ im April 2018 anschließen. Sollten es so viele Spenden werden wie 2016, dann organisiert er noch eine Tour in diesem Jahr.