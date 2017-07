Klassische Aufführungen in Bruchmühlen Meller Kino wird zum Ballett- und Opernhaus

Bruchmühlen. Für Meller Freunde gehobener Kultur ist es nicht ganz einfach und billig, Konzerte im Royal Opera House in London oder ein Bolschoi-Ballett in Moskau zu besuchen. Jetzt holt Volker Flohre, der Betreiber der Else-Lichtspiele, hochklassige Aufführungen aus den Kulturmetropolen der Welt nach Bruchmühlen und folgt damit einem neuen Trend.

So konnten Kinobesucher live bei der Premiere der „Meistersinger von Nürnberg“ im Bayreuther Festspielhaus dabei sein. Flohre freute sich über das positive Urteil eines aus Oberndorf angereisten Gastes, der zuvor schon neun Mal selbst bei Aufführungen im Saal der Bayreuther Festspiele gesessen hatte. „Der Klang ist für ein Kino wirklich okay und das optische Erlebnis erstaunlich gut“, zitierte er den Musikexperten mit vielen echten Live-Erfahrungen.

150 Orte in Deutschland

„Zudem sind Kinosessel oftmals bequemer als die Konzertbestuhlung und bis zu zehn Kameras präsentieren aus verschiedenen Blickwinkeln Details, die vom Publikum im Saal kaum zu bemerken sind“, geht der Kinobetreiber auf Vorteile der Live-Übertragungen im Filmtheater ein. Dazu gehören auch Interviews mit den Stars und Hintergrundinformationen in den Pausen, die die Konzertbesucher vor Ort nicht geboten bekommen. Außerdem könne die weite Reise und der Kartenpreis von oftmals mehreren hundert Euro eingespart werden.

Bruchmühlen gehört zu rund 150 Orten in Deutschland, die Live-Übertragungen aus Moskau und London zeigen können und dürfen. Denn die Else-Lichtspiele sind auf dem aktuellsten Stand der dafür erforderlichen Digital-Technik (Dolby 5.1) und bieten eine ausgezeichnete Tonqualität. Zusätzlich achten die Vermarktungsagenturen darauf, dass es nicht zu regionalen Häufungen mit Überangeboten für ein begrenztes kulturinteressiertes Publikum kommt.

Ausverkaufte Veranstaltungen

Bis zum Juni 2018 präsentieren die Else-Lichtspiele acht Live-Übertragungen des Moskauer Bolschoi-Balletts. Den Auftakt macht „Le Corsaire“ am Sonntag, 22. Oktober, ab 17 Uhr. Aus dem Londoner Royal Opera House wird am Mittwoch, 20. September, ab 20.15 Uhr „Die Zauberflöte“ gezeigt, gefolgt von „La Bohème“ am Dienstag, 3. Oktober, ab 20.15 Uhr. Bis April folgen vier weitere Aufführungen aus London.

In der vorigen Kinosaison zeigte Flohre bereits sieben Live-Übertragungen des Bolschoi-Balletts aus Moskau: „Dieses neue Angebot wurde gut angenommen, es gab sogar ausverkaufte Vorstellungen.“ So fühlte er sich ermuntert, die Live-Übertragungen künftig auszuweiten. Die Karten sind erheblich preiswerter als in den Ballett- oder Opernhäusern, aber auch deutlich teurer als ein Standard-Kinofilm. An der Tageskasse kostet die Karte 25 Euro, im Vorverkauf 20 Euro und für Kulturring-Abonennten bei rechtzeitiger Anmeldung 15 Euro.

„Auf die Idee gekommen bin ich, als der Kulturringvorsitzende Ulrich Blankenfeldt öffentlich bedauerte, das es hier ja keine Metropolitan Opera gibt“, erklärt Flohre sein Engagement für Klassik im Kino. „Ich wollte beweisen, dass man mit Live-Übertragungen auch Weltklasse live in Melle erleben kann.“