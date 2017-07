Treffen mit Prause Tischtennis: Meller Trainer bilden sich fort

nhen Melle. Pünktlich zur neuen Saison haben Trainer und Spieler aus Oldendorf und Gesmold im Olympiastützpunkt und Tischtennis-Bundesliga-Leistungszentrum Grenzau eine Fortbildung absolviert.

Dabei suchte SVO-Abteilungsleiter Stefan Henke den Dialog mit Richard Prause, dem Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB). Schwerpunkt der Veranstaltung im Bereich Innovationen im Tischtennis waren die Auswirkungen des neuen Plastikballs für Spieler und Vereine. Der Ex-Nationalspieler ist für die Seminarteilnehmer kein Unbekannter: Vor Jahren trainierten die Meller Jens Bode, Benjamin Rothkehl und Andreas Scholle in der Grönegauer Nachbarschaft in einer Halle mit Prause. Heute ist er in seinem Job regelmäßig im Austausch mit dem Bundesinnenministerium. Einst spielte er für Steinhagen in der Bundesliga.

Da zieht es die SVO, den am höchsten spielenden Meller Verein, nicht hin. Abteilungsleiter Henke gibt die Richtung in Zeiten der Ballumstellung vor: „Abgesehen von unseren Oberliga-Teams dürfen wir noch mit dem alten Zelluloidball spielen. Spätestens in Grenzau haben wir die Bestätigung bekommen, dass dieser nicht so schnell kaputt geht und so die Vereinskasse schont.“