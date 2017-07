WM mit SCrebels im Livestream Meller Showgruppe tritt am Freitag in Norwegen auf

Meller Showgruppe tritt am Freitag in Norwegen auf MEC öffnen

Das Meller Showteam der „SCrebel Dance & Trix“ vor der WM-Eröffnungsfeier auf dem Balkon des Oslofjord Convention Centers. Foto: SC Melle

Melle. Die Meller Showformation „SCrebel Dance & Trix“ ist am Montag in Norwegen angekommen. In Vestfold wird sie am Freitag, 28. Juli, bei der „World Gym for Life Challenge“, der WM der Showgruppen, für Deutschland ihren Wettbewerb bestreiten. Erstmals werden alle Wettkämpfe im Livestream im Internet übertragen.