Unsicherheit durch Brexit Auch Meller Briten wollen deutschen Pass

Nicht nur auf Reisen bei verunsicherten britischen Staatsangehörigen plötzlich begehrt: ein deutscher Reisepass. Foto: dpa

Melle. Der Brexit lässt grüßen: Noch nie zuvor haben sich so viele britische Staatsangehörige in Niedersachsen einbürgern lassen. Auch von einigen der 71 britischen Staatsangehörigen, die in Melle leben, wurden entsprechende Anträge gestellt.