Vereint unter der Gerichtslinde „Guter Montag“ auf der Hilgensele in Melle

Melle. Im Schatten der alten Gerichtslinde auf der Hilgensele in Buer wird am Montag, 31. Juli, um 19.30 Uhr der traditionelle „Gute Montag“ veranstaltet.

Diese Gemeindeversammlung wird nachweislich seit 1594 abgehalten: „Wir werden in diesem Jahr die Veranstaltung nach dem alten Ablaufplan durchführen, dieses Mal aber mit musikalischer Unterstützung der Grönegau-Musikanten“, sagt Ortsbürgermeister Dieter Finke Gröne. Auf dem Programm stehen unter anderem das Verlesen der Niederschrift über die öffentliche Gemeindeversammlung vom 1. August 2016, der Bericht des Ortsbürgermeisters und seines Stellvertreters, Grußworte der Gäste und die Aussprache mit den Einwohnern.

Finke-Gröne kündigt an, dass der Bueraner Ortsrat in Kürze über eine modernere Veranstaltungsplanung beraten werde: „Weil aus dem Kreis der Bürger diverse Änderungswünsche geäußert wurden. Ohne hier auf die vorliegenden Wünsche eingehen zu wollen, dürfte der Akzent der Veranstaltung auf einer Bürgerversammlung liegen“, meint Finke-Gröne.

Neues Konzept?

Der Ortsrat mit seinen Mitgliedern soll Rede und Antwort stehen. Natürlich geben die Mandatsträger einen Überblick über Geleistetes und Geplantes, aber die Bürger sollten ausgiebig Gelegenheit haben, ihre jeweiligen Anliegen in aller Öffentlichkeit zur Sprache bringen zu können. Schließlich geht es um Transparenz kommunalpolitischer Entscheidungen und um ein ,Mitnehmen‘ der Bürger.

Hoher Stellenwert

Die Geselligkeit und die Begegnung der Bürger sei ein weiterer Eckpfeiler dieser Veranstaltung, hob Dieter Finke-Gröne hervor. Die stets feststellbare große Resonanz des „Guten Montags“ bei den Bürgern zeigt, „welch hohen Stellenwert eine Bürgerversammlung in Zeiten wachsender Anonymität besitzt“. Die willkommenen Grußworte verschiedener Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Kirchen und Verbänden verstünden sich als Referenz an den „Guten Montag“ als jahrhundertealte Institution bürgernahen Miteinanders.

„In diesem Jahr fällt der Termin des ,Guten Montag‘ in die Zeit eines Bundestagswahlkampfes und eines beginnenden Landtagswahlkampfes. Für Parteien und Mandatskandidaten wird dabei jede Gelegenheit genutzt, sich zu präsenteren. Der ,Gute Montag‘ ist so eine Gelegenheit. Es wird hoffentlich gemeinsames Anliegen sein, sich aus der Bürgerversammlung keine Wahlkampfveranstaltung entwickeln zu lassen.“

Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung an der Gerichtslinde auf der Hilgensele, bei widrigen Witterungsverhältnissen im Feuerwehrhaus an der Stüvestraße in Buer statt.