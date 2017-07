Zu den Wildschweinen und Co Melle bietet wieder Naturführungen an

Leuchtend-gelb gefleckt: Der Feuersalamander ist an seinem Muster gut zu erkennen. Foto: Rainer Sturm / Pixelio

Melle. Gleich zwei Naturführungen bietet die Stadt in den nächsten Tagen an: In das Reich der Feuersalamander führt eine Exkursion am Sonntag, und am Dienstag dreht sich bei einer Führung im Wald alles um die Wildschweine.