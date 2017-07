Zum Nachtisch leckere Plätzchen 86 Kinder in der Ferienbetreuung in Melle

Melle. In einem Klassenraum in der Grundschule in Eicken basteln Kinder mit Steckperlen, und nebenan duftet es lecker aus dem Backofen: Die Ferienbetreuung bietet Kindern im Grundschulalter auch dieses Mal ein vielseitiges Programm.

Es sind Ferien, aber Mama und Papa müssen arbeiten: Hier setzt das Angebot des Familienbüros an, um aus der Zwickmühle zu helfen: 86 Kinder nutzen gegenwärtig die Betreuung, die in der Grundschule in Eicken-Bruche, in der Kantor-Wiebold-Schule in Neuenkirchen und in der Grundschule in Oldendorf angeboten wird, für die Kinder eine ereignisreiche Zeit.

Strukturierte Abläufe

„Die Plätzchen gibt es als Nachtisch“, erzählt Leonie, während Joy damit beschäftigt ist, weiteren Teig auszustechen. Beiden macht das Werkeln in der Küche sichtlich Spaß.

„Vorrangiges Ziel der Ferienbetreuung unter dem Dach des Familienbüros ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um berufstätige Eltern, aber auch alleinerziehende Mütter und Väter zu entlasten“, erklärt Jürgen Krämer.

Der städtische Mediensprecher betont, dass ein großes Augenmerk darauf liege, dass sich die Kinder wohl fühlen und sich zusammen mit Gleichaltrigen vom schulischen Stress erholen können. Das Programm zeichnet sich durch eine vielfältige, abwechslungsreiche Gestaltung aus und ist mit altersorientierten Angeboten und Herausforderungen verbunden.

Die Abläufe sind klar strukturiert. Sie umfassen gemeinsame Mahlzeiten wie Frühstück und Mittagessen, aber auch Gesellschaftsspiele und Bewegungsspiele im Freien. Hinzu kommen Kreativangebote wie Seifengießen, Schachteln falten, Schminken und Frisieren, das Basteln von Fensterblumen sowie die Gestaltung von Loom- und Perlenarmbändern. Die Ferienangebote sind auf die Altersstufe der Kinder im Grundschulalter abgestimmt und werden von pädagogischen Fachkräften geleitet.

Pädagogische Fachkräfte

Nachdem die Ferienbetreuung bis vor vier Jahren unter dem Dach der Kindertagespflege des Landkreises gestanden hatte, wird das Angebot seit 2014 unter der Federführung des Familienbüros umgesetzt. Im Jahre 2014 nahmen 260 Kinder das Angebot in Anspruch, im Jahr darauf waren es 234 Mädchen und Jungen und im vergangenen Jahre 172 Kinder: „Wir vermuten, dass der Rückgang im Zusammenhang mit den geburtenschwachen Jahrgängen steht“, mutmaßt Jürgen Krämer.

In diesem Jahr wurden bislang 130 Grundschulkinder betreut, und zwar 44 in den Osterferien und 86 gegenwärtig in den Sommerferien. Im einzelnen werden 18 in der Kantor-Wiebold-Schule in Neuenkirchen von vier pädagogischen Fachkräften, in der Grundschule Oldendorf 23 Kinder von drei pädagogischen Fachkräften und in der Grundschule Eicken-Bruche 45 Grundschüler von neun pädagogischen Fachkräften betreut.

Zwei Zeitmodelle

Der Betreuungszeitraum beläuft sich in Neuenkirchen und Oldendorf von 7.30 Uhr bis 14 Uhr. In Eicken-Bruche werden zwei Zeitmodelle angeboten, und zwar von 7.30 bis 14 Uhr sowie von 7.30 Uhr bis 16 Uhr. Wegen der Baumaßnahmen in der Grundschule im Engelgarten und in der Grönenbergschule kann die Ferienbetreuung in diesen Ferien im Stadtteil Melle-Mitte ausschließlich in der Grundschule Eicken-Bruche angeboten werden.

Die Kosten für die wochenweise Betreuung beliefen sich für das erste Kind auf 50 Euro für den Zeitraum von 7.30 bis 14 Uhr beziehungsweise 65 Euro für den Zeitraum von 7.30 bis 16 Uhr. Geschwisterkinder zahlten die Hälfte.