Zwei Gastorganisten aus Northeim Das Orgelkonzert in Melle vierhändig gestaltet

Melle. Wie wollen sie das denn machen? Das Konzertprogramm des letzten der Sommerlichen Orgelkonzerte in der Petrikirche in Melle zeigte ein Werk, das die beiden Gastorganisten vierhändig spielen würden. Aber nicht nur darauf waren die Zuhörer gespannt.

Mit „Pilgerreise nach Lübeck“ hatten Meike Davids und Benjamin Dippel aus Northeim ihre Stückauswahl betitelt und sich drei Komponisten ausgesucht, die eine Zeit ihres Schaffens in Lübeck an der St. Marienkirche verbrachten und das in der Zeit des Barockstils. Und die Werke von Franz Tunder (1614-1667), Dietrich Buxtehude (1637-1707) und Johann Sebastian Bach (1685-1750) passten einfach perfekt für die 1724 von Christian Vater erbaute Orgel in der Petrikirche.

Wie Benjamin Dippel in seiner Stückeinführung verdeutlichte, war Franz Tunder nicht nur der Schwiegervater und Berufsvorgänger Dietrich Buxtehudes, sondern auch ein Vertreter der Norddeutschen Orgelschule, sprich Kompositionstechnik. Auch wenn in seinem Präludium in F diese noch am Beginn ihrer Ausprägung steht, ist doch ein schon eigener Stil erkennbar. Wunderbar repräsentativ für die Vater-Orgel gestaltete Benjamin Dippel das von einzelnen Motiven geprägte Eingangsstück mit festlich-strahlendem Mixturenklang.

Werk von Luther

Mit einem Präludium von Dietrich Buxtehude zeigte der Organist die Entwicklung des norddeutschen Orgelbarock mit durchsichtiger Registrierung der unterschiedlichen Stückteile. Dass die Choralbearbeitung „Nun freut euch, lieben Christen gmein“, nicht so leicht mitzuhören war, liegt sicher an ihrer Länge. Macht aber gar nichts. Benjamin Dippel ließ die riesige Bandbreite von Registermischungen hören, die die historische Orgel bietet und der Choralstruktur entgegenkommen. Und auch besondere Klangeffekte, die orgelbaubedingt möglich sind, fehlten nicht wie ein Doppelechoeffekt bis hin zum geschlossenen Brustwerk. Wunderwunderschön gestaltete er diese größte Choralbearbeitung im norddeutschen Raum und passend zum Reformationsjubiläumsjahr ausgesucht, denn Luther schrieb sowohl Melodie als auch Text des Chorals.

Schmale Klaviatur

Und dann wurde es spannend: „Eigentlich geht das gar nicht“, hatte Benjamin Dippel zu Anfang gesagt und meinte damit das Vierhändigspielen an der Orgel. Die Klaviatur ist viel schmaler angelegt als am Klavier, so dass die Spieler sich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Pelle rücken müssen. Für den Organisten und seine Ehefrau Meike Davids kein Problem. Sie hatten den 1. Satz aus dem d-Moll Concerto BWV 1043, das Johann Sebastian Bach für Orchester komponierte, für vier Hände arrangiert. Und wer das Stück im Original kannte, hörte das Spiel der vier Hände sehr schön. Über mehrere Manuale arbeiteten sich die beiden Organisten, Hände und Arme mitunter beinahe verhakelt. Das war ein Kleinod der Orgelkunst, wenn auch nicht spektakulär angerichtet, sehr sympathisch.

Ohne Registerschwelgen

Mit Präludium und Fuge C-Dur BWV 547 endete der Abend, den Benjamin Dippel wieder allein gestaltete. Markante Pedalsprünge sowie die technisch anspruchsvolle Fugenkunst ließ der Organist wie den gesamten Abend an Registrierungen zurückhaltend erklingen und damit nie die Kompositionskunst klanglich überlagern. Das gebührt Respekt, denn die Vater-Orgel lädt durchaus zum Registerschwelgen ein.

Mit den Fäusten

Wie zu jedem Konzertabend hatte sich der Carillonkünstler Gerd Kruse für sein Spiel im Rathausturm an das Orgelprogramm angelehnt und ebenfalls etliche und hochanspruchsvolle Werke von Dietrich Buxtehude wie Improvisationen zu Chorstücken aus der Kantate „Alles, was ihr tut“ einstudiert. Und hier muss es ausdrücklich gesagt werden: Er hat keine zehn Finger für sein Spiel zur Verfügung, sondern bedient die großen Tasten seines Glockeninstrumentes mit den Fäusten. Große Klasse.