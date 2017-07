Blau und knackig Heidelbeer-Saison auf Hof Hentzschel angelaufen

Heidelbeeren erfreuen sich seit etwa zehn Jahren steigender Beliebtheit. Sie können in Rödinghausen selbst gepflückt werden

Rödinghausen. Dass ihr die Beere schmeckt, sieht man ihr nicht so richtig an. Aber das liegt wohl mehr an dem Mann mit der Kamera, der Josephine ein bisschen einschüchtert. „Sie isst wirklich gerne Heidelbeeren“, beteuert Mama Oksana Dridiger und steckt selbst ein paar Beeren in den Mund. Zusammen mit ihren kleinen Kindern, ihrer Schwester und ihrer Mutter sind sie auf eines der Felder vom Obsthof Hentzschel gekommen.

„Das nimmt in den letzten Jahren immer mehr zu“, sagt Ute Hentzschel, die darüber natürlich sehr glücklich ist. Früher seien Heidelbeeren in unserer Gegend kaum verbreitet gewesen, die Bodenbedingungen seien hier von Natur aus eher heidelbeerenunfreundlich. Seit einigen Jahren hätten sich diverse Obstbauern unserer Region aber auf den Anbau der Frucht eingestellt und ihre Böden entsprechend aufbereitet. Unter anderem auch der Obsthof Hentzschel. Und siehe da: Die Sache fluppt.

„Das hier ist unser Selbstpflückfeld“, sagt Heidelbeer-Fan Hentzschel, als sie sich durch die Reihen der gut ein Meter hohen Sträucher an der Ecke Bünder Straße/Sachsenweg bewegt. Die Bäumchen hängen voller Beeren, viele sind schon schön prall und blau, also reif, andere sind noch kleiner und grün.

„Heidelbeeren werden nie alle gleichzeitig reif“, erklärt Hentzschel. „Das ist nicht so wie bei Johannisbeeren oder Stachelbeeren.“ Eher wie bei Erdbeeren. Die Heidelbeersaison ziehe sich auf diese Weise von Mitte Juli bis Ende August. Verstärkt werde dies noch durch den Anbau verschiedener Sorten, die alle zu verschiedenen Zeitpunkten ihre Reife erreichen. „Blue Crop, Duke, Nelson, Elizabeth. . .“, zählt Hentzschel etwa ein Dutzend verschiedener Sorten auf, die allein auf diesem einen Feld wachsen.

Ernte bis Ende August

An diesem Tag ist’s ziemlich windig. Regenwolken verschleiern das nahe Wiehengebirge, Ferienjobber Thorben Koch verzieht sich in sein kleines Kassenhäuschen. Nur Familie Dridiger stören die Unbilden der Witterung nicht im Geringsten. Gut gelaunt turnen die dreijährige Josephine und ihre noch kleinere Schwester Celine durch die Pflanzenreihen. Hin und wieder greifen sie in die Eimer mit den blauen Früchten, die sich in Windeseile füllen.

Mama Oksana, Tante Natalia und Oma Anna sind schnelle Pflückerinnen, ein paar Kilo sind ruckzuck zusammengeklaubt. „Die meisten Früchte essen wir einfach so, die sind sehr lecker“, sagen die beiden jüngeren Frauen und stecken ein paar Beeren in den Mund. Nur Oma Anna mache sich die Mühe, leckeren Heidelbeerkuchen damit zu backen. Die Angesprochene lacht und nickt – und steckt ebenfalls eine Beere in den Mund. Schmeckt offenbar auch ohne Teig drum herum.

„Wir haben auch noch ein paar weitere Felder in der Umgebung“, sagt Ute Hentzschel auf der Fahrt zurück in ihrem Auto. „Dort pflücken aber nicht die Kunden selbst, sondern unsere Mitarbeiter.“ In kleinen Schälchen verpackt, liegen die Heidelbeeren dann kurze Zeit später im Regal des Hofladens im Dorf.

„Die gehen richtig gut weg“, freut sie sich. Und wenn sie doch mal ein paar Tage länger liegen, passiert auch nix. Ute Hentzschel: „Die Heidelbeere kann man im Kühlschrank problemlos eine Woche aufbewahren – die bleiben immer schön frisch und knackig.“