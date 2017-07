Gärtner und Koch der Familie 90 Jahre: Peter Heck aus Melle wird gefeiert

Bruchmühlen. Seit 27 Jahren ist Peter Heck Rentner. Und genauso lange ist er der Koch und Gärtner der Familie. Heute wird der Tischler aus Bennien in seinem Haus am Neuen Kamp 90 Jahre alt, am Sonntag feiern ihn die Verwandten und die Nachbarn.

Langeweile blieb für Peter Heck auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand (im Jahr 1990) ein Fremdwort. Er nutzte die freie Zeit, um sich mehr auf den eigenen 1000-Quadratmeter-Garten zu konzentrieren. Die geernteten Tomaten, Kartoffeln, Kohlrabi, Böhnchen und Salate bereitete er am liebsten selbst zu. „Papas gesundes Gemüse und seine Kochkünste wurden und werden von der ganzen Familie geschätzt“, bekräftigt Tochter Petra Rasper (54). In den letzten Jahren hat er den Nutzgarten verkleinert, ist aber durchaus immer noch rüstig.

Erfahrener Handwerker

Wer den Unruheständler Peter Heck suchte, fand ihn aber nicht nur im Garten oder in der Küche. Er war als erfahrener Handwerker auch auf so manchen Baustellen in der Nachbarschaft anzutreffen. Außerdem half er als Sargträger bei Beerdigungen. Urlaubsreisen mit seiner Ursula führten ihn an die norddeutschen Küsten, in den Harz und sogar bis nach Iowa (USA), wo er Tanten seiner Ehefrau besuchte.

Peter Heck ist am 27. Juli 1927 in München bei Odessa (Ukraine) geboren. 1944 musste der Sohn eines Landarbeiters Soldat werden und kam in Frankreich in amerikanische Gefangenschaft. 1946 kam er nach Suttorf, kurz danach nach Küingdorf und schließlich nach Bennien. Dort wurde er 1949 Tischler bei Landwehr, wo er 22,5 Jahre blieb. 1949 lernte er auch Ursula Sacher kennen, die er 1953 heiratete. Sie zogen 1954 mit Ursulas Eltern in das großenteils selbst gebaute Haus ein, in dem er heute noch lebt. Das Ehepaar freute sich 1957 über die Geburt eines Sohnes. Tochter Petra kam sechs Jahre später auf die Welt.

Leben von Arbeit geprägt

„In den Fünfzigerjahren wurde regulär 48 Stunden pro Woche gearbeitet“, blickt Peter Heck auf die Anfänge seiner Berufstätigkeit zurück. Dazu kamen gelegentliche Überstunden und gegenseitige Hilfe bei Baumaßnahmen in der Nachbarschaft und bei Verwandten. Das Leben war von Arbeit geprägt, aber auch von Zusammenhalt und gemeinsamer Freude. Der eigene Gemüsegarten, ein Schwein und einige Kaninchen gehörten als wirtschaftliche Notwendigkeit zur Selbstversorgung einer Familie dazu. Den zweiten Teil seines Berufslebens, nämlich 18,5 Jahre bis zum Eintritt ins Rentenalter, war Peter Heck beim Möbel-Unternehmen Schinke tätig.

Bald Eiserne Hochzeit

Der Tischler blickt positiv auf seine fast 70 Jahre in Bennien zurück und freut sich über seine drei Enkelkinder. „Wir haben immer viel Besuch gehabt und waren immer tätig“, ergänzt Ursula Heck (87). Die Geselligkeit in der Nachbarschaft setze sich auch in der jüngeren Generation fort. Und nach der Geburtstagsfeier am Sonntag ist es nicht mehr lange bis zum nächsten Fest. Denn das Paar kann 2018 seine Eiserne Hochzeit feiern.