Ausstellung mit rund 70 Künstlern Melle-Suttorf im Juli: Ein Dorf wird Kunst

Neuenkirchen. Ein ganzes Dorf wird zur Freiluftgalerie, wenn im Neuenkirchener Ortsteil Suttorf am 8. und 9. Juli von 11 Uhr bis 18 Uhr Kunstwerke auf den Höfen gezeigt werden. Abends geht es weiter mit Musik, Tanz und Tangoschulung.

Es ist bereits die fünfte Veranstaltung unter dem Motto „Ein Dorf wird Kunst“ in dem mehr als tausend Jahre alten Ort, darüber informiert der künstlerische Leiter und Organisator Johannes Edsen. Unter der Federführung des Bürgervereins „Suithorpa“ wird die Dorfstraße alle zwei Jahre zur Kunstmeile erklärt, und die Höfe öffnen ihre Tore, Plätze, Scheunen und Bauerngärten für die Besucher - erwartet werden etwa 4000 Menschen.

Skulpturen und Gemälde

„Zwei große Schlepper werden auf der Suttorfer Straße die Grenzen markieren. Im Notfall fahren sie natürlich zur Seite“, berichtet der Vereinsvorsitzende Wilhelm Röper.

Etwa 70 Künstler aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen werden an dem Juli-Wochenende ihre Arbeiten präsentieren. Neben Skulpturen aus Stein, Holz und Metall sind Gemälde, Stoffmalerei, Fotografie, Keramikarbeiten, Schmuckstücke und selbstgeschöpftes, künstlerisches Papier zu besichtigen.

Gelebte Idylle

Jochen Eilert aus Werther ist von Anfang an dabei: „Meine Skulpturen habe ich schon auf der Wiese ausgestellt und bei Schietwetter in der Scheune.“ Julia Bäumer aus Altenmelle stellt zum ersten Mal in Suttorf aus: „Das ist hier gelebte Idylle, fast wie im Bilderbuch.“

Besucher aus Melle werden viele bekannte Gesichter sehen, allein die Gruppe der Maler umfasst mehr als 20 Personen. Die Eröffnung wird am Samstag um 11 Uhr auf dem Hof Seidel sein. Um 20 Uhr beginnt auf dem Hof Kollmeyer für alle die Einführung in den argentinischen Tango.