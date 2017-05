Die Rotte richtig anlegen Bei diesem Meller gehört der Kompost fast zur Familie

nw Neuenkirchen. Ein Garten ohne eigenen Kompost ist für Franz Ossowitzki kaum vorstellbar. Damit gehört er zu einer selten gewordenen Art von Hobby-Gärtnern. Die meisten Gartenbesitzer nutzen heute Bio-Tonnen und Grünabfallsammelplätze und scheuen die Verrottung im eigenen Garten.

Das Wichtigste vorweg: Der Kompost von Franz Ossowitzki in Schiplage-St. Annen verbreitet keine unangenehmen Gerüche, hat keine schimmelnden Bereiche und zieht keine Ratten an. Ganz im Gegenteil ist er ein erdig duftendes Schmuckstück und Herzstück in seinem Garten. Er macht alles richtig: Denn seine Kompostwirtschaft am Kohneweg besteht aus drei Abteilungen.

Gekochte Essensreste sind tabu

In der ersten Abteilung sammelt Ossowitzki sämtliche organischen Abfälle aus der Küche und aus dem Garten. Gekochte Essensreste sind jedoch tabu, denn die könnten Ratten anlocken. Für rottende Grünabfälle interessieren sich die Nager überhaupt nicht. „Die organischen Abfälle, einschließlich Kaffeeprütt und Eierschalen, schütte ich so in meine Sammelbox wie sie anfallen; daraus ergibt sich meistens eine gute Mischung, bei der die Rotte schnell einsetzt“, berichtet er. Der Schiplager scheut sich auch nicht, durchaus beträchtliche Mengen Rasenschnitt und Herbstlaub darunter zu mischen.

Dicke Stücke fallen nicht durch das Sieb

In Ossowitzkis zweiter Box ist angerotteter und halbreifer Kompost zu finden. Dabei handelt es sich um die im Vorjahr gesammelten Grünabfälle, die sich schon großenteils in nährstoffreiche Erde verwandelt haben. In den Händen fühlt sich der Kompost fast wie Blumenerde an. Im Spätherbst schaufelt Ossowitzki den erdigen Dünger durch ein Sieb in die dritte Box für den fertigen Dünger. Dicke Stücke fallen nicht durch das Sieb und kommen zurück in den halbreifen Kompost.

Den reifen Dünger verstreut der Schiplager Hobbygärtner auf seinen Blumen- und auf den Gemüsebeeten, in denen er Bohnen, Erbsen, Kohlrabi, Salat, Rote Bete und Kartoffeln heranzieht. Ein Teil des Kompostes bleibt in der dritten Box übrig. Direkt darauf pflanzt er Zucchini und Tomaten, die er mit einem Folienhaus vor Nässe und Kälte schützt. Auch Kohlrabi und Salat werden in die dritte Kompostbox geflanzt. Eine Folienabdeckung sorgt zusätzlich für schnelles Wachstum und frühe Ernte.

Die Boxen sind noch von 1957

Die Boxen hat Franz Ossowitzki schon seit 1957. Sie bestehen aus Betonplatten, die etwa 30 Zentimeter über die Erdoberfläche ragen. So ist das jeweilige Umschichten in die nächste Abteilung relativ einfach. „Wir nehmen den Kompost auch für unsere Topfpflanzen und brauchen so kaum noch gekaufte Blumenerde“, erklärt er. „Ein weiterer Vorteil ist, dass wir nicht immer losfahren müssen, um Gartenabfälle zu entsorgen“ ergänzt Ossowitzki.

„Der Kompost gehört bei Franz noch zur Familie“, kommentiert Nachbarin Erika Rauch. Die Vorsitzende der Siedlergemeinschaft Schiplage-St. Annen weist darauf hin, dass Komposthaufen bei anderen Siedlern nur noch ganz selten zu finden sind. „In den neuen Siedlungen mit kleinen Grundstücken fehlt der Platz, auch in den alten Siedlungen gibt es immer weniger Nutzgärten und die Leute nehmen sich weniger Zeit für den Garten“, nennt Erika Rauch Gründe für das drohende Aussterben einer richtigen Kompostwirtschaft, die früher bei den Nebenerwerbsgärten unverzichtbar war.

Außerdem haben Ängste vor Gerüchen eine abschreckende Wirkung. Es stinkt und schimmelt aber nur dann, wenn jeglicher Gartenabfall einfach auf einen Haufen geworfen wird – das ist noch lange kein Kompost. Erst gelegentliches Umsetzen und Durchmischen sorgt für eine luftige gesunde Rotte und eine Kreislaufwirtschaft, bei der man fast keinen Dünger zukaufen muss.