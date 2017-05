„Neue Punkte für das Sams“ Waldbühne Melle feiert Premiere mit dem Sams

Das Sams im Restaurant? Ob das gut geht, erfahren junge und jung gebliebene Theaterfreunde in den kommenden Wochen bei den Aufführungen der Meller Waldbühne. Foto: Petra Ropers

Melle. Mit bestem Premierenwetter und einem Titelhelden, der zwar keine Punkte mehr hat dafür aber ein umso frecheres Mundwerk, startete die Waldbühne in die Sommersaison: „Neue Punkte für das Sams“ müssen her. Doch dieser Wunsch ist gar nicht so leicht zu erfüllen.