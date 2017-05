Hannah Ronsiek-Niederbröker Trampolin: Eine Mellerin wird Landessiegerin

pm/hen Melle. Von den Landessynchronmeisterschaften im Trampolinturnen in Wolfsburg ist Hannah Ronsiek-Niederbröker mit dem Landesmeistertitel zurückgekehrt.

Der SC Melle ging in der Autostadt mit drei Teilnehmerinnen an den Start. Beim Synchronturnen, der schwierigsten Disziplin im Trampolinturnen, geht es darum, dass zwei Turner gleichzeitig auf zwei Geräten nebeneinander in gleicher Höhe synchrone Übungen turnen.

Das gelang an diesem Tag Hannah Ronsiek-Niederbröker mit ihrer Partnerin Sabrina Langner vom TSV Ganderkesee besonders gut. Schon nach dem Vorkampf lagen sie in Führung und konnten dann auch im Finale die höchste Punktzahl erreichen und wurden somit Landessynchronmeisterinnen.

In der gleichen Altersgruppe starteten auch Jule Wesseler und Lara Ostendarp bei ihrem ersten Synchronwettkampf. Die beiden erturnten sich den sechsten Platz auf Landesebene.