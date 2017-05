Geschwister auf dem Treppchen Badminton: Zwei Meller Kreismeisterinnen

pm/hen Melle. Die Badmintonabteilung des SC Melle 03 freut sich mit seinen Kids über ein erfolgreiches Wochenende bei den Kreismeisterschaften in Hilter. Besonders triumphierten die Geschwister Emilia und Pauline Meyer, die jeweils Kreismeisterin in ihre Altersklasse wurden.

Emilia setzte sich mit klaren Siegen ohne Satzverlust bei den Mädchen U9 durch. Auch ihre ältere Schwester Pauline ließ ihre Gegnerinnen ohne jeden Satzverlust hinter sich. An Nummer eins gesetzt, wurde Pauline im ersten Satz des Finales erstmals ernsthaft geprüft. Sie gewann aber mit 21:19, der zweite Satz ging mit 21:8 an sie. So darf sie sich Kreismeisterin in der Klasse Mädchen U13 nennen.

Weitere Spielerinnen des Sc Melle 03 in dieser Altersklasse waren: Aimeé Wüller, die den 4. Platz errang, Julia Renje, die auf Rang sieben kam und Leni Schröder auf Platz acht.

Bei den Jungen war Leroy Englich in der Altersklasse U11 gestartet, obwohl er noch U9-Spieler ist. Dort musste er sich im Halbfinale geschlagen geben. In einem ausgeglichenen Spiel um Platz drei hatte sich Gegner das bessere Ende für sich, nachdem er drei Satzbälle von Leroy abgewehrt hatte.

Einen vierten Platz erreichte auch sein älterer Bruder Linus in der Altersklasse U13. Linus hat das Viertelfinale und das Spiel um Platz drei jeweils knapp verloren.

Sein erstes Turnier spielte Fiete Schmidts und wurde Siebter in der Altersklasse U13.

Ebenfalls Turnierneuling war Max Diehl. In der Altersklasse U15 kämpfte er sich bis ins kleine Finale vor und siegte dort 21:17 und 21:14, was mit dem dritten Platz belohnt wurde.

Etwas Pech mit der Auslosung hatte Jana Petersmeier bei den Damen U19. Im Viertelfinale hatte sie gegen eine starke Gegnerin 21:19, 5:21 und 15:21 verloren und konnte nur noch den fünften Platz erreichen.