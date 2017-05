Nass aufs Fahrrad 32. Meller Volkstriathlon: Ein überzeugendes Konzept

Melle. Zufriedene Triathleten, motivierte und engagierte Helfer und begeisterte Zuschauer – auch der 32. Meller Volkstriathlon war wieder ein sportliches Großereignis erster Güte.

Das Konzept der maßgeblichen Organisatoren Carsten Schoster, Mathias Weber, Eike Stolzenburg und Cindy Bordihn ging erneut auf. Einerseits kamen viele leistungsorientierte Triathleten aus einem größeren Umkreis gerne nach Melle; es gab Teilnehmer aus Potsdam und Hamburg. Schon wenige Tage nach dem Meldestart im Januar waren alle 250 Einzelstartplätze vergeben. Andererseits waren die Anforderungen 400 Meter Schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen auch noch machbar für sportliche Normalbürger.

Menschliche Wegweiser

Bei einer solch gelungenen Mischung von Sport und Spaß ist es den Organisatoren gelungen, mehr als 60 Helfer zu finden. Die betreuten die Absperrungen an der Rad- und Laufstrecke, waren als menschliche Wegweiser im Einsatz, verteilten Getränke an drei Stationen, kümmerten sich um die Vergabe der Startzeiten, die Zeitmessung und Ordnung auf dem Parkplatz. „Ein toller Einsatz“, dankte Cindy Bordihn.

Aufmunternde Worte

Gute Laune herrschte auch bei den Zuschauern am Start und Ziel im Wellenbad sowie an der Strecke. Immer wieder gab es für die Athleten Anfeuerungsrufe der applaudierenden Zuschauer am Straßen- und Wegesrand. Aufmunternde Worte begleiteten die Sportler ebenso in der Wechselzone. Dort zogen sie ihre Fahrradschuhe an, setzten die Helme auf und stiegen mit nassen Wettkampf-Schwimmanzügen auf ihre Fahrräder. „Das ist gutes Material, das schnell am Körper trocknet“, erklärte Triathlet Oliver Breuer aus Emsdetten.

Unerwartet gemeldet: Der Veranstalter des ersten Triathlons in Deutschland

Zur Überraschung der Meller Organisatoren tauchte Ernst-Peter Berghaus, der Veranstalter des ersten Triathlons in Deutschland 1983 in Essen, plötzlich an der Meldestelle auf. Er meldete seine Staffel „Alte Ü 180“ zum Wettbewerb an.

Das Spektrum der gemessenen Zeiten lag zwischen 51 und 100 Minuten. Als schnellste Frau kam Hannah Arlom aus Emsdetten nach 54:37 Minuten über die Ziellinie. Die besten Meller Frauen waren Sonja Birkemeier (64:17 Min.) und Karina Borrmann (72:15). Der schnellste Mann war Ingo Westermann vom TSV Viktoria Linden in 51:45 Minuten. Als schnellste Meller erwiesen sich Tristan Beule (54:09) und Carsten Hensiek (55:52).

Die „SCM-Blitze“ blitzten

Bei den Staffeln schafften die „SCM-Blitze“ Heike Jörding, Andrea Fischer und Carsten Schoster mit 51:56 Minuten die beste Zeit. Im Wettbewerb der Firmen hatte Melos II mit Bianca Lintker, Veit Usslepp und Heiner Lüke die Nase vorn (55:29). Sieger bei den Jugendstaffeln (Jahrgang 1998 und jünger) wurde in 59:11 Minuten der Lingener Sportleistungskurs „Die Spuntis“ mit Johannes Krüger, Frederik Telkemeier und Judith Staudenmeyer.