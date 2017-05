Sokrates: Ich war‘s nicht... In Melle-Buer markiert jemand Hundehaufen

Buer. Mit einer Hingucker-Aktion im wahrsten Sinne des Wortes macht derzeit ein Bueraner Bürger auf ein Ärgernis aufmerksam: Hundehaufen.

Darüber haben die meisten sich wohl schon mal geärgert: einmal beim Spaziergang nicht aufgepasst und schon in einen Hundehaufen getreten.

„Es ist schon eine bodenlose Unverschämtheit, wenn Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Tiere einfach so in der Gegend herumliegen lassen“, schimpft eine Anwohnerin in der Nähe des Martinikindergartens. Besonders frech aber treibe es nämlich jemand in dem Bereich. Der Hundebesitzer lässt seinen Vierbeiner direkt auf dem erhöhten Rasenplatz am Martinikindergarten das Geschäft erledigen – keine fünf Meter von einem Hundekot-Beutelspender entfernt. Dass er damit Kleinkinder, die unbedarft dort herumlaufen, in gesundheitliche Gefahr bringe, ignoriere er, ärgert sich die Anwohnerin. Außerdem diskreditiere er auf diese Weise alle gewissenhaften Hundebesitzer, die den Kot ihrer Lieblinge entfernen.

„Ich war das nicht...“

Nun ist offenbar ein weiterer Bueraner Bürger auf die Schiethaufen aufmerksam geworden. Der Betreffende hat sich dazu entschieden, auf eine humorvolle Weise auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Ein kleines Schildchen mit dem Konterfei seines eigenen Hundes platziert er neben den Kothaufen. Cockerspaniel Sokrates sinniert vermeintlich kopfschüttelnd über die Gedankenlosigkeit seiner menschlichen Mitbürger. „Ich war das nicht...“, steht auf dem Schild, darunter: „Und dein Herrchen oder Frauchen sollte sich schämen.“

Ein Hingucker, keine Frage. Ob`s was ändern wird, bleibt zwar fraglich, aber Gespräche über diese Aktion wird es sicherlich geben. „Und vielleicht traut sich ja der eine oder andere Bürger, einen Hundehalter, der den Dreck wieder liegenlässt, freundlich anzusprechen“, hofft die Anwohnerin, die die Schilder-Aktion „richtig gut“ findet.