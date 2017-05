Gewitter ziehen vorbei Volkstriathlon in Melle mit Teilnehmerrekord

Melle. Ein neuer Teilnehmerrekord, rundherum Gewitter, von denen Melle verschont blieb, und nur ein paar Schürfwunden: Der 32. Volkstriathlon war ein voller Erfolg.

Viele hätten noch gerne bei den Einzelstarts mitgemacht, aber das Teilnehmerfeld war auf 250 Starter begrenzt. Denn beim 400-Meter-Schwimmen konnten mit jeweils sechs Schwimmern pro Bahn nur 36 Triathleten in den sechs Bahnen nur 36 Sportler gleichzeitig im 15-Minuten-Takt an den Start gehen.

Aber bei den späteren Staffeln wurden noch Meldungen angenommen. Jede Staffel bestand aus drei Teilnehmern, die jeweils nur eine der drei Disziplinen absolvierten. Nach ersten Schätzungen von Organisatorin Cindy Bordihn gingen rund 70 Staffeln an den Start, im Vorjahr waren es 50. So viele Starter wie beim 32. Meller Volkstriathlon hatte es vorher noch nie gegeben.

Viele Teilnehmer hatten weite Anreisen aus mehr als 150 Kilometern Entfernung. Die vom SC Melle organisierte Veranstaltung mit vergleichsweise niedrigem Startgeld hatte wieder eine große Anziehungskraft für leistungsorientierte Triathleten, aber auch für gut trainierte Hobby-Sportler, die mit normalen Freizeiträdern einfach dabei sein wollten.

60 Helfer im Einsatz

60 Helfer waren im Einsatz - von der Sicherung Fahrrad- und Laufstrecke über die Registrierung und Startzeitvergabe bis zur Zeitmessung und Parkplatz-Organisation. Die Straßen Westumgehung, Am Wellenbad und Gesmolder Straße waren zeitweise für den Autoverkehr gesperrt. Zum Beginn richteten sich sorgenvolle Blicke zum Himmel. Ein Gewitter über Melle hätte zur Unterbrechung des Schwimm-Wettbewerbes geführt. Es bestätigte sich aber die Zuversicht von Cindy Bordihn, die Gewitterfronten zogen zum Glück knapp vorbei.

Am Ende ist alles reibungslos gelaufen, betonte Cindy Bordihn auf Nachfrage unserer Redaktion. Sieger bei den Männern wurde Ingo Westermann (TSV Voktoria Linden) in 51,45 Minuten, bei den Frauen gewann Hannah Arlom (LG Emsdetten, TriTeam) in 54,36 Minuten, und Staffelsieger wurden die SCM „Blitze“ mit Schwimmerin Heike Jörding, Radfahrer Andreas Fischer und Läufer Carsten Schoster in 51,56 Minuten.