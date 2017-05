Mehrere Ortsfeuerwehren im Einsatz Zwei Fahrzeugbrände in Melle-Neuenkirchen

Ein Traktor ging am Samstagnachmittag an der Bielefelder Straße in Flammen auf. Foto: Torsten Jödemann

Melle. Am frühen Samstagnachmittag geriet in Neuenkirchen an der Bielefelder Straße ein Traktor in Brand. Die Ortsfeuerwehren Neuenkirchen und Riemsloh waren im Einsatz, verletzt wurde niemand. Am späten Nachmittag waren die Einsatzkräfte aus Neuenkirchen und der Löschzug Langenheide bei einem weiteren Fahrzeugbrand gefordert.

Der Fahrer eines Traktors bemerkte auf seiner Fahrt in Richtung Ortskern eine starke Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug, stoppte es in etwa auf Höhe des Freibades und informierte die Leitstelle Osnabrück über den Notruf. Um 14:36 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Neuenkirchen alarmiert, außerdem das Tanklöschfahrzeug aus Riemsloh mit dem Stichwort „Fahrzeugbrand“. Bereits auf der Anfahrt wurde den Einsatzkräften über Funk mitgeteilt, dass sich der Brand auf das gesamte Fahrzeug ausgebreitet hatte. Aufgrund dessen rückten die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Riemsloh zusätzlich auch mit dem Staffellöschfahrzeug und dem Einsatzleitwagen aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus Neuenkirchen etwa fünf Minuten nach der Alarmierung lief entflammter Kraftstoff aus dem Fahrzeug aus und floss in Richtung des Freibades sowie einem angrenzenden Getreidefeld. Die Einsatzkräfte löschten den auslaufenden, brennenden Kraftstoff ab und dämmten ihn mit Spezialbindemittel ein. Zwei Atemschutztrupps löschten den Fahrzeugbrand mit zwei Strahlrohren ab. Hierzu wurde dem Löschwasser auch Schaummittel beigemischt, um die Löschwirkung zu erhöhen. Weitere Einsatzkräfte bauten eine Löschwasserversorgung von einem nahegelegenen Hydranten auf und sicherten die Einsatzstelle auf der viel befahrenen Landesstraße weiträumig ab. Während der Aufräum- und Bergungsarbeiten blieben die Neuenkirchener Einsatzkräfte weiterhin vor Ort und führten vereinzelt Nachlöscharbeiten durch. Zur Bergung und zum Abtransport des Traktors wurden durch ein Fachunternehmen ein Autokran und ein Auflieger eingesetzt. Während der Einsatzmaßnahmen war die Bielefelder Straße voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der beiden Ortsfeuerwehren unter der Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Uwe Sell im Einsatz. Nachmittags: Einsatz der Ortsfeuerwehr Neuenkirchen Am späten Nachmittag bemerkten mehrere Passanten und auch die noch an der Bielefelder Straße befindlichen Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Neuenkirchen eine starke Rauchentwicklung über dem Ortsteil Suttorf. Es lag ein weiterer Brand eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges in der Arrode vor. Da sowohl die Einsatzkräfte als auch die Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr Neuenkirchen wieder einsatzbereit waren, wurde dieser Einsatz gegen 16.30 Uhr übernommen. Parallel ließen die Einsatzkräfte über die Regionalleitstelle den benachbarten Löschzug Langenheide der Feuerwehr Werther alarmieren. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kurze Zeit später stand die Rundballenpresse bereits in Vollbrand. Zudem brannte die umliegende Fläche auf etwa 30 Quadratmetern sowie ein Rundballen. Ein Atemschutztrupp löschte den Fahrzeugbrand mit einem Strahlrohr und Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug. Nachdem die Rundballenpresse abgelöscht war, gingen weitere Einsatzkräfte mit Forken und Einreißhaken vor, um das in dem Fahrzeug befindliche Heu zu zerteilen und weiter abzulöschen. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Neuenkirchen und dem Löschzug Langenheide unter der Leitung des stellvertretenden Neuenkirchener Ortsbrandmeisters Uwe Sell.