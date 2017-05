Weniger Ärzte auf dem Land Ärzteversorgung in Melle wird Chefsache

Melle. Für eine wohnortnahe Hausarztversorgung macht sich Reinhard Scholz stark. Der Bürgermeister hat das Thema zur Chefsache erklärt und sucht gemeinsam mit dem Landkreis und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) nach zukunftsfähigen Lösungen.

Melle. „Für die Versorgung unseres Grönegaus ist eine wohnortnahe hausärztliche Versorgung eine der wichtigen Zukunftsaufgaben. Zwar liegen viele Bälle nicht in unserem Feld, aber wir nehmen sie dennoch gemeinsam mit dem Landkreis auf“, erklärt der Bürgermeister, nachdem er erst vor wenigen Tagen mit dem Leiter des Gesundheitsdienstes für die Stadt und Landkreis Osnabrück, Gerhard Bojara, und dem Geschäftsbereichsleiter der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen in Osnabrück, Norbert Wrase, ein Gespräch geführt hatte.

Zu wenige Ärzte

Gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten in Melle Chancen für die hausärztliche Erstversorgung ausloten: Das ist das Hauptziel des Verwaltungschefs: „Insgesamt gibt es zu wenig Ärzte beziehungsweise Medizinstudenten, die Interesse an der Arbeit als Hausarzt haben“, stellt Reinhard Scholz fest. Veränderte Lebensentwürfe, Verdienstmöglichkeiten oder die durch das Studium gewohnte großstädtische Umgebung seien nur einige Gründe hierfür: „Und insbesondere die relativ geringe Anzahl von Studienplätzen wirkt sich ganz praktisch auf die ärztliche Versorgung aus“, äußert sich der Bürgermeister.

Förderprogramm

Als positiv bewertet er die aktuelle Entwicklung in Oldendorf, wo sich eine Nachfolgeregelung für den ortsansässigen Hausarzt anbahnt. Wie berichtet, will der 68-jährige Claus Bockbreder demnächst seine Praxis aufgeben, und mit Oliver Jacobs hat sich ein Nachfolger gefunden, der die Praxis weiterführen möchte: „Mein Glückwunsch und auch meine Anerkennung für die sich abzeichnende Lösung in Oldendorf. Hier zeigt sich, dass jeder Kontakt, jede persönliche oder berufliche Verbindung ein oder gerade auch der Impuls für die ärztliche Versorgung sein kann“, betont Reinhard Scholz.

Thema sehr ernst

Nach dem Gespräch mit Gerhard Bojara und Norbert Wrase kommt der Bürgermeister zu dem Schluss, dass auch der Landkreis das Thema Ärzteversorgung im ländlichen Raum sehr ernst nehme. So habe der Landkreis bereits Ende vergangenen Jahres eine Richtlinie zur Förderung der medizinischen Versorgung aufgelegt, um Medizinern mit bestimmten Anreizen für eine hausärztliche Niederlassung im Osnabrücker Land zu gewinnen. Darin betont der Landkreis, dass die ärztliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum ein wichtiger Standortfaktor sei.

Vor diesem Hintergrund stellt der Landkreis für die Förderung der medizinischen und pflegerischen Versorgung 100000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Der Kreis verfolgt mit diesem Förderprogramm insbesondere das Ziel, die Entscheidung für eine hausärztliche Niederlassung im ländlichen Raum zu forcieren, frei werdende Hausarztsitze nachzubesetzen und Praxisgründungen zu erleichtern.