Vergnügen auf zwei Rädern Für Meller Nachtradeln jetzt anmelden

Melle. Rauf aus Rad und den Sonnenaufgang genussvoll erleben: Das können die Teilnehmer des Nachtradelns am Sonntag, 23. Juli, erleben. Anmeldungen sind schon jetzt möglich.

pm/awe Melle. Am Sonntag, 23. Juli, bietet das Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus das inzwischen bereits zur Tradition gewordene Nachtradeln statt, dieses Mal von Bad Oeynhausen zur Bifurkation in der Nähe von Gesmold: „Das Nachtradeln hat inzwischen Kultstatus, und nach den Vorjahreserfolgen erwarten wir zu diesem nicht alltäglichen Freizeitangebot auch dieses Mal zahlreiche Teilnehmer“, sagt Iris Schriever, ihre Empfehlung: „Kommen Sie mit auf eine erlebnisreiche und genussvolle Nachtfahrt auf dem Else-Werre-Radweg mit abschließendem Frühstücksbuffet.“

Büfett zum Frühstück

Für die Radler heißt es: Früh aufstehen. Der Startschuss fällt um 3 Uhr in Bad Oeynhausen, und zwar auf dem Parkplatz hinter dem Werrepark. Die Anfahrt zum Startpunkt muss jeder Radler selbst organisieren. Der Werre-Park ist von der B 61 in Bad Oeynhausen ausgeschildert. Die Route ist 53 Kilometer lang. Der Einstieg in die Nachtradel-Tour ist auch in anderen Orten möglich, und zwar um 3.30 Uhr auf dem Parkplatz des Freibades in Löhne, um 4 Uhr am Else-Sportplatz in Kirchlengern, um 4.40 Uhr an der Bahnhofstraße in Höhe der Else-Brücke in Bünde und um 5.30 Uhr am Torbogenhaus in Bruchmühlen. In Kirchlengern und in Bruchmühlen sind kurze Ruhepausen eingeplant: „Für die Verpflegung muss jeder Teilnehmer selbst sorgen“, betont Iris Schriever. Die Ankunft an der Bifurkation ist für etwa 7.30 Uhr geplant. Im Anschluss steht ein Frühstückbuffet in der Ausberger Diele auf dem Programm.

Die Tour wird mit einer durchschnittlichen Fahrtgeschwindigkeit von 15 Kilometern geradelt. Die Teilnehmerzahl ist auf 180 Personen begrenzt. Kinder unter zehn Jahren dürfen nicht teilnehmen. Das Startgeld ist bei der Anemdlung zu zahlen. Es beträgt für Teilnehmer im Alter zwischen zehn und 15 Jahren zwölf Euro. Erwachsene zahlen 15 Euro. Das Frühstücksbüfett in der Ausberger Diele ist im Preis enthalten. Für die Rückfahrt bieten sich verschiedene Bahnverbindungen an, die in einem Flyer zum Nachradeln aufgelistet sind.

Anmeldungen sind ab sofort möglich und werden bis Freitag, 14. Juli, im Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus, Telefon 05422/965-311, entgegengenommen. Dort gibt es auch die Informationsbroschüre.