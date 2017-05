Malerin Barbara Niehoff Das Atelier dieser Mellerin ist ein Garten

Melle. Bilder bannen die Momente der Freude und des Schreckens. Oder sie entfesseln mit der Darstellung von Naturlandschaften den Aufruhr der Fantasie. Die Malerin Barbara Niehoff entwickelt ihre Ideen am liebsten im Kerßenbrocker Gartenatelier von Familie Schürmann.

Es sind die Farben der Natur mit ihrer nie versiegenden Inspiration: das satte Grün der Wiesen und Wälder, das kräftige Gelb der Rapsfelder, die Blautöne des Himmels und der Wolken, die Barbara Niehoff umgeben. Der Blick durch die efeuumrankten Fenster der offenen Künstlerwerkstatt fällt auf Exponate aus unterschiedlichen Schaffensphasen.

Außergewöhnliche Tierporträts

Bekannt wurde die Malerin mit außergewöhnlichen Tierporträts von friedlichen Kühen, flinken Hühnern, Affen und Löwen. Es folgte die menschliche Phase mit Bildern von Tänzerinnen, Reisbauern bei der Arbeit, afrikanischen Mädchen und Portraits aus dem Umfeld der Künstlerin.

Licht und Landschaften

In den neuen Arbeiten stellt Barbara Niehoff Farben, Licht und Landschaften in das Zentrum ihrer Überlegungen. Die aus der Natur entwickelten Bildordnungen erinnern an Kunstwerke von Picasso, Miró und Delaunay.

„Ich liebe das Mischen und Konstruieren der Farben in warmen, harmonischen Nuancen, jedoch zugleich mit unberechenbarer Lichtbrechung“, sagt die Naturliebhaberin. Vor jedem neuen Bild fertigt sie Skizzen und Aquarelle an, um so die besondere Stimmung einzufangen.

„Ein gutes Ventil für Freude und Wut“

Nach dem Grundieren beginnt der Farbwirbel, denn spätestens jetzt müssen die Emotionen raus, wie die Künstlerin anschaulich demonstriert.“Ich knalle die Farben schwungvoll auf die Leinwand, denn das ist ein gutes Ventil für Freude und Wut.“

Die dann folgende Detailarbeit dauert jedoch erheblich länger. Die Konturen beim Bild „Bergwelten“ werden milimetergenau gesetzt. Mit einem Hauch von Rosé oder Violett entstehen dagegen die Wolkenbilder beim „Texel-Meer“, das in zwei Varianten existiert. Ein strahlendes Blau lässt den sonnigen Tag erahnen, während das Motiv des Sturms auf grauverhangenem Untergrund entstand.

Gartenlandschaften tauchen in den Arbeiten berühmter Meister immer wieder auf. Im Kerßenbrocker Atelier von Barbara Niehoff schaffen sie einen inspirierenden Einklang mit der Kunst.