Blumen und Bänke als Blickfang New-Melle-Platz erstrahlt in neuem Glanz

Melle. Die Arbeiten sind abgeschlossen, und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der New-Melle-Platz im Grönegaupark, der an die Städtepartnerschaft zwischen Melle und New Melle im US-Bundestaat Missouri erinnert, erstrahlt in neuem Glanz.

Dank einer Initiative der Stadtgärtnerei und des Baubetriebsdienstes wurde der Erinnerungs- und Lernort in den vergangenen Wochen neu gestalteten.

Rund zehn Jahre nachdem der Platz angelegt worden war, ist die Anlage jetzt optisch aufgewertet und kindgerechter gestaltet worden. Das Wasserspiel in der Mitte der Fläche erweist sich seit Jahren als Anziehungspunkt für Kinder, aber: „Wenn die Kinder bei der Stele spielten, machten sie sich in der Regel schmutzig“, erklärt Stadtgärtner Frank Schoster. Um so etwas künftig zu vermeiden, verläuft jetzt ein Wegesystem aus Kopfsteinpflaster zum Wasserspiel.

Neue Einfassung

Die kleinen Wege, die an vier Stellen von den Hauptwegen abzweigen, erhielten eine Einfassung aus Naturstein. Im Übergangsbereich zwischen Beet und Hauptwegen entstanden zwei Aussparungen, in die inzwischen Sommerblumen gepflanzt wurden.

Zum Abschluss haben die Stadtgärtner im Bereich des New-Melle-Platzes weitere Anpflanzungen vorgenommen. Sie setzten dabei Gehölze wie Rosen der Sorte „Charisma“, Hortensien, Schneeball, Japanische Stechpalmen in Kugelform, Sommerflieder, Schmetterlingssträucher und Azaleen in die Erde. Des Weiteren pflanzten die Mitarbeiter winterharte Stauden in die Erde, darunter Taglilien, Frauenmantel, Anemonen Steppenkerzen, Tränendes Herz, Zierlauch, Rittersporn, Purpurglöckchen und Wiesenraute. Abgerundet wird das Gesamtbild durch Sommerblumen wie Zier-Tabak, Indisches Blumenrohr, Fuchsien, Wandelröschen, Geranien, Strauchmargeriten, Spinnenblumen, Rhizinus und Salvien.

Wasserspiel als Blickfang

Einen Blickfang stellt neben dem Wasserspiel eine Baumscheibe dar. „Wir erinnern mit dieser Baumscheibe an historische Ereignisse aus der deutschen und der amerikanischen Historie“, sagt Mediensprecher Jürgen Krämer, der auch Vorstandsmitglied des Deutsch-amerikanischen Freundeskreises ist. Das markante Holzstück mit einem Durchmesser von etwa 80 Zentimetern war seinerzeit von Vereinsmitglied Hubert Heitz gestiftet worden und stammt von einer mehr als 250 Jahre alten deutschen Eiche.

Anhand der Jahresringe stellten die Amerikafreunde Hubert Heitz, Wilhelm Knigge und Wilhelm Röper sowie die inzwischen verstorbenen Freundeskreismitglieder Hans Harms und Hartmut Wippermann im Sommer 2007 eine Zeitleiste mit markanten Daten aus der deutschen und amerikanischen Geschichte zusammen. So erfährt der Betrachter beispielsweise, dass der Baum seinen Ursprung in jener Zeit nahm, in der Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich von Schiller geboren wurden. Anhand der Jahresringe werden zum Beispiel Ereignisse wie die 1839 erfolgte Gründung New Melles durch Auswanderer aus dem Kirchspiel Buer, die Einweihung des Einwandererdenkmals im Oktober 2005 oder der verheerenden Orkan Kyrill vom Januar 2007 in Erinnerung gerufen.