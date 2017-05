Campinggemeinschaft Fuchsbau Maibaumwettbewerb: Erster Platz geht nach Melle-Gesmold

Gesmold. Die Stimmung auf dem Campingplatz am Ludwigsee ist hervorragend. Kein Wunder, denn die Campergemeinschaft Fuchsbau hat beim Maibaum-Wettbewerb der NOZ den ersten Platz in der Klasse „bis acht Meter“ abgeräumt.

Bei Kaffee und Kuchen sitzen sie am Freitagnachmittag zusammen. Die Maibaum-Party ist weitgehend ausgeschwitzt, die Runde gut drauf. Dritte Teilnahme, erster Sieg nach „ferner liefen“ zur Premiere und Rang fünf im Vorjahr.

„Da ist noch Luft nach oben“

Nach der achtbaren Platzierung 2016 hatte Platzinhaber Peter Grothaus schon so eine Ahnung: „Da ist noch Luft nach oben“, orakelte er und sollte recht behalten. „Platz vier oder drei hatten wir angepeilt, aber dass es der erste werden würde, damit hatten wir wirklich nicht gerechnet“, freut sich Ralf Ingenpass. Er berichtet weiter, wie spannend es im Alando Palais in Osnabrück war, als die Plätze in absteigender Reihenfolge bekannt gegeben wurden. „Nervenaufreibend“ war das – aber eben auch schön, weil mit Happy End.

„Wir haben schon ein paar gute neue Ideen. Verraten wir aber noch nicht“

Weil es nicht so einfach ist, alle Fuchsbau-Camper (benannt nach der Campingplatz-Gasse „Fuchsbau“) unter einen Hut zu bekommen, haben sie den Maibaum einfach etwas eher aufgestellt und so wird er am Samstag schon wieder in die Horizontale gebracht.

Derweil richten die Camper aus GMHütte, Bissendorf, Mönchengladbach, Kamen, Recklinghausen und anderen Orten den Blick schon gen 2018 – Titelverteidigung! „Wir haben schon ein paar gute neue Ideen. Verraten wir aber noch nicht.“

Wenn die wieder so gut ausfallen wie heuer mit Modelleisenbahn, die um den Maibaum herum ihre Runden dreht, dem beleuchtetem Mast und beleuchtetem Dreh-Fuchs oben drauf, müssen die Camper sich wohl keine Sorgen machen.