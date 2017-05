Traumbedingungen im Reiterwaldstadion Meller Reiter nutzen Heimvorteil

Melle. Setzen wir die Turnierausrichtung fort? Lohnt sich die ganze Arbeit weiterhin? Das waren die großen Fragen, die sich die Vorsitzende des ländlichen RuFV Oldendorf, Petra Titze-Foht, nach dem letzten Oldendorfer Frühjahrsturnier stellte, nachdem die Veranstaltung 2016 bei Sturzregen mehr oder weniger „ins Wasser gefallen“ war.

Eine Vereinsabstimmung beschloss aber: Wir machen weiter! Es ist viel Arbeit, aber das Reiterwaldstadion ist es wert, erhalten zu werden und weiterhin Mittelpunkt der Vielseitigkeitsreiterei zu sein.

Alle zogen an einem Strang, die ehrenamtlichen Helfer verbrachten mehrere Wochenenden damit, das Reiterwaldstadion dem Frühjahrsputz zu unterziehen und die Veranstaltung vorzubereiten. Der Himmelfahrtstag war die Bestätigung dafür, dass sich der Aufwand gelohnt hat: Traumhafte Wetterbedingungen, gute Bodenverhältnisse, zufriedene Reiter und Zuschauer, ein sehr gelungener Auftakt in die dreitägige Veranstaltung, die am Samstag und Sonntag fortgesetzt wird.

Fußstapfen der Eltern

Die wichtigste Prüfung und Hauptanziehungspunkt am Himmelfahrtstag war die Vielseitigkeit der Klasse A mit knapp 60 Startern, die nach Dressur und Springen eine 1570 Meter lange Geländestrecke mit 18 Geländehindernissen im und rund um das Stadion zu bewältigen hatten. Die Zeit war im bergigen Gelände kaum zu schaffen , sodass fast alle Reiter Zeitfehler einzukassieren hatten. Die Strecke war sehr anspruchsvoll und erforderte „mit Kopf“ zu reiten. Schwierige Hindernisfolgen mit Tiefsprüngen, Wällen und Gräben ließ am Ende die vorne stehen, die die Strecke gut einteilten und kontrolliert ritten.

Sara Algotsson-Ostholt, Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in London, setzte sich mit ihrem Nachwuchspferd Forrest Gump mit einer souveränen Dressur von Anfang an die Spitze, blieb im Springen fehlerfrei und siegte mit einer schnellen Geländerunde souverän in der Vielseitigkeit der Klasse A. Die Meller Reiter wussten aber auch ihren Heimvorteil zu nutzen, denn die sehr anspruchsvolle Geländestrecke entschied in Oldendorf vieles und trennte die Spreu vom Weizen.

Franziska Deiters vom RuFV Melle-Gesmold lag nach einer soliden Dressur noch im Mittelfeld, ein fehlerfreier Springparcours und eine Nullrunde im Gelände, sogar noch schneller als Algotsson-Ostholt reichte im Gesamtergebnis für den sechstn Platz. Cynthia Theusner vom gastgebenden Verein ärgerte sich nach dem Springen noch über zwei Springfehler, doch mit einer soliden Dressur und einer souveränen Geländerunde konnte sie sich im Gesamtergebnis über Platz acht freuen.

Die sieben-jährige Wilma Ostholt, Tochter der Olympionikin Algotsson-Ostholt, bewies in der Cross Country Führzügelklasse, dass sie in die Fußstapfen ihrer Eltern tritt. Der Sieg war ihr mit ihrem Pony Belmondo nicht zu nehmen, allerdings dicht gefolgt von den Oldendorferinnen Leona Ackermann mit Willy und Lina Hennig mit Black Jack auf den Plätzen zwei und drei.

Am Samstag wird das Programm im Reiterwaldstadion mit Geländepferdeprüfungen und Nachwuchsprüfungen der Klasse E fortgesetzt. Den Abschluss des Wochenendes bildet der Tag des offenen Reiterwaldstadions am Sonntag, der um 10 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst beginnt und im Anschluss bis in den frühen Nachmittag hinein mit einem bunten Showprogramm Auszüge aus den verschiedenen Aktivitäten des Reitvereins präsentiert.

Ergebnisse: Vielseitigkeitsprfg. Kl.A 1. P Sara Algotsson Ostholt (RFV Vornholz e.V.) 90 Forrest Gump 124 37.20, 2. P Jana Lehmkuhl (RFV Hünxe) 100 Gretchen V 49.00, 3. P Gesa Staas (PSV Löningen-Ehren e.V.) 39 Cirell 2 51.40. Vielseitigkeitsprfg. Kl.A 1. P Janina Romkowski (RV Schultenhof Lotte e. V.) 5 Amaraska 41.60; 2. P Jana Lehmkuhl (RFV Hünxe) 151 On Top 6 51.00; 3. P Josephine Schulze-Bisping (RFV St. Georg Werne) 271 Merano 18. Führzügel-WB Cross-Country: 1. Jan Pörtner (RFV Fridericus Rex Valdorf e.V.) 228 George 7.70, 2. Danika Ratke (RuFV. Oldendorf) 216 Karina 7.30, 3. Tobias Schmidt (RV. Cabalance) 220 Mr. Balu 6.8. Führzügel-WB Cross-Country 1. Hanna Bexter (RV. Bad Essen) 221 Raika 8.00, 2. Merle Plöger (RFV Fridericus Rex Valdorf e.V.) 274 Max 7.70, 3. Anna Elscher (RuFV Oldendorf) 259 Sternfee. Führzügel-WB Cross-Country: 1.. Wilma Ostholt (RFV Vornholz e.V.) 232 Belmondo 8.10, 2. Leona Ackermann (RuFV. Oldendorf) 225 Willi 8.00,3. Lina Hennig (RuFV. Oldendorf) 211 Black Jack. Springprüfung Kl.A: 1. Lisa Cordes (Ammerländer RC v.06 e.V.) 255 Bibi Blocksberg 25 0.00 / 46.66, 2. Nina Meißner (Minden-Lübbecker RSG e. V.) 166 Quinta 129 0.00 / 49.57,3. Jennifer Bokel (RV Holzhausen-Heddinghausen e. V.) 163 Quincetto 2 4.00. Springprüfung Kl. A: 1. Lisa-Marie Hoffmann (RUFV Bissendorf Horsa) 128 Lucia 185 0.00 / 55.71, 2. Jennifer Bokel (RV Holzhausen-Heddinghausen) 163 Quincetto 2 0.00 / 57.57, 3. Nina Meißner (Minden-Lübbecker RSG e. V.) 166 Quinta 129 0.00. Stilspringprüfung Kl.A mit Geländehindernissen: 1. Merle Kleine-Heitmeyer (PSG Am Wiehengebirge) 53 Curly Sue 94 7.60, 2. Janine Kiehl (PSG Am Wiehengebirge e.V) 138 MBF Nebraxxas 7.50, 3. Lisa Cordes (Ammerländer RC v.06 e.V.) 255 Bibi Blocksberg 25 7.40.