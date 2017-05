Ministerpräsidenten schreibt Weil lobt Projekt der Meller Stiftung für Naturschutz

pm/hen Melle. In einem Schreiben an die Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON) spricht Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil den Meller Naturschützern für das Projekt „Klar“ ein großes Lob aus: „Diese Form des Naturschutzes ist beispielgebend über das Osnabrücker Land hinaus.“

Immer mehr Bürger und Landwirte machen bei dem noch jungen, seit Anfang des Jahres laufenden Projekt „Kooperation Lebensraum- und Artenschutz Melle – Klar Melle“ mit, indem sie Artenschutzmaßnamen am eigenen Haus oder auf ihren Flächen umsetzen. Jetzt ereilte das Kooperationsprojekt und dessen Projektträger, die Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON), ein großes Lob vom Landesvater Stephan Weil.

„Eine große gesellschaftliche Aufgabe“

„Die Bewahrung eines funktionsfähigen Naturhaushalts ist eine große gesellschaftliche Aufgabe. Daher setzt die Stiftung für Ornithologie und Naturschutz seit ihrem Bestehen auf Kooperationen zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und anderen Interessensgruppen. Es ist gerade dieser Ansatz, der mich überzeugt. Deshalb findet der von der SON eingeschlagene Weg meine Unterstützung. Diese Form des Naturschutzes ist beispielgebend über das Osnabrücker Land hinaus. Dabei begrüße ich das SON-Projekt „Kooperation Lebensraum- und Artenschutz Melle“, das neben der SON vom Kreislandvolkverband Melle, der Jägerschaft Melle sowie der Stadt Melle getragen wird, außerordentlich und wünsche dem Vorhaben einen erfolgreichen Verlauf“, formuliert Weil sein großes Lob.

Projekt geht in seine erste heiße Phase

Hocherfreut und dankbar über die wohlwollenden Worte Weils zeigte sich Volker Tiemeyer vom Vorstand der SON: „Weils Position zu unseren gemeinnützigen Tätigkeiten zeigt uns einmal mehr, welch hohe Bedeutung das Land dem kooperativen Vorgehen der SON beimisst.“ Dabei sei die Arbeit der SON im Allgemeinen und die im Rahmen von „Klar Melle“ im Besonderen nur möglich, da eben viele Privatbürger, Landwirte, Jäger und weitere Akteure engagiert mit ins Rad griffen.

Derweil geht das Projekt in seine erste heiße Phase: Im gesamten Stadtgebiet werden die Bestände von selten gewordener Vogelarten wie Rotmilan, Rebhuhn, Kiebitz, Steinkauz und Feldlerche erfasst.

„Sehen den Ergebnissen mit sehr großer Spannung entgegen“

„Erst auf der Grundlage der Erfassungsergebnisse sind wir in der Lage, geeignete Maßnahmen effektiver planen können“, erläutern Falko Drews und Florian Seifert von der SON das weitere Vorgehen. „Alle Kooperationspartner sehen den Ergebnissen mit sehr großer Spannung entgegen, zumal sich in den letzten Jahren auch in Melle erhebliche Bestandsveränderungen ergeben haben dürften, die jedoch bisher eben nur Mutmaßungen von Experten sind“, so Seifert.

Interessierte mögen sich melden

Das zu 80 Prozent aus Mitteln des Eler-Fonds der Europäischen Union und mit Mitteln des Landes Niedersachsen finanzierte Projekt „Klar Melle“ hat neben der Erarbeitung verschiedener Schutzmaßnahmen für Feldlerche und Co. zum Ziel, durch eine Vielzahl von Aktionen die Akzeptanz des Lebensraum- und Artenschutzes zu fördern.

Wer im Besitz geeigneter Flächen für Maßnahmen des Lebensraumschutzes ist oder sich vorstellen kann, integrative Maßnahmen auf freiwilliger Basis durchzuführen, ist aufgerufen, Kontakt mit der Klar-Geschäftsstelle aufzunehmen. Sie berät sowohl Landwirte als auch Privatpersonen, die zum Schutz unserer heimischen Vielfalt beitragen möchten. Die Geschäftsstelle ist erreichbar unter Tel. 0 5422/9289328 oder per E-Mail: kontakt@son-net.de.