Scholz will offensiv rangehen MEL: Kreis zahlt doch nicht für Personal in Melle

Melle. Neues in Sachen MEL-Kennzeichen: Wie sich herausstellt, zahlt der Landkreis doch nicht für das Personal in der Meller Kfz-Zulassung, wie er bislang behauptet hat. Melle zahlt selbst, darf aber die Einnahmen behalten. Derweil will Bürgermeister Reinhard Scholz sich für die Wiedereinführung von MEL starkmachen.

Erst durch den Hinweis eines Lesers wurde offenbar, dass die Behauptung des Landkreises – von der Stadt Melle nicht widersprochen – er, der Kreis, zahle die Gehälter für die Angestellten der Kfz-Zulassungsstelle in Melle nicht zutreffend ist.

„Deutlich fünfstelliger Betrag jährlich“

Wie Kreissprecher Burkhard Riepenhoff auf abermalige Nachfrage einräumt, zahle der Kreis nicht direkt für das Personal. Die Zuständigkeit für die Zulassung im Kreis sei an die großen Städte übertragen worden, damit die Bürger kurze Wege haben. Die Einnahmen blieben bei den Kommunen; Riepenhoff spricht für Melle von „einem deutlich fünfstelligen Betrag jährlich“. Der Kreissprecher: „Das ist Geld, dass der Landkreis nicht bekommt. Im Gegenzug wurde vereinbart, dass es bei der alleinigen Ausgabe von OS-Nummernschilder bleibt.“ Tatsächlich fließe zwar Geld, das resultiere aber aus Verrechnungen, etwa, wenn ein Meller sein Auto in Osnabrück anmelde oder ein Bohmter in Melle. „Das ist aber eine vernachlässigbare Summe“, erklärt Riepenhoff.

„Das kann ich als Bürgermeister nur begrüßen“

Unterdessen macht sich Reinhard Scholz auf Nachfrage unserer Redaktion für eine Wiedereinführung von MEL stark: „Meine persönliche Wahrnehmung lautet, dass die Wiedereinführung des Kennzeichens Menschen in unserer Stadt derzeit stärker berührt als dies in der Vergangenheit der Fall war“, äußert sich der Bürgermeister. Daran werde deutlich, dass dieses Thema die Menschen in ganz besonderer Weise anspreche und sogar Emotionen wecke: „Es wird sogar deutlich, dass sich Menschen über ein MEL-Kennzeichen mit ihrer Stadt Melle identifizieren. Das finde ich gut, das kann ich als Bürgermeister nur begrüßen.“

MEL stiftet Identität

Er kündigte an, die weitere Entwicklung, die sicherlich von der aktuellen Diskussion stark befruchtet werde, mit Interesse zu beobachten und zu begleiten: „Für mich persönlich steht eines fest: Mit den MEL-Kennzeichen wird Identität gestiftet, und es wird mit diesen Nummernschildern die Verbundenheit mit der eigenen Heimat unterstrichen. Ähnlich wie mit regionaltypischen Produkten, die sich mehr und mehr am Markt durchsetzen“, untermauert Scholz seinen Standpunkt.

Gleichwohl bleibe festzustellen, dass an der Existenz des OS-Kennzeichens nicht gerüttelt werde, und das is nach Einschätzung des Bürgermeisters gut so: „Denn dieses Kennzeichen steht für die Stadt und den Landkreis Osnabrück und bildet gewissermaßen eine Klammer zwischen den Kommunen“.

„Was machbar ist, sollte umgesetzt werden“

Gegenüber dem Landkreis, aber auch in der Bürgermeisterkonferenz will Scholz das Thema der alten Autokennzeichen offensiv ansprechen: „Was rechtlich machbar ist, sollte praktisch umgesetzt werden können, im Sinne all jener Bürger, die sich mit einem MEL-Kennzeichen im besten Wortsinn auf den Weg machen können“, unterstreicht der Verwaltungschef. Er vertritt nicht zuletzt die Meinung, dass man sich auch mit einem MEL-Kennzeichen als Bürger des Osnabrücker Landes fühlen könne.