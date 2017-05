Pflegeleichte Clematis Meller züchtet Schönheiten aus dem Wald

iwa Riemsloh. Prachtvoll blühen die Clematis in Blau, Rosa, Weiß und Gelb. Seit 30 Jahren hat sich Wilhelm Kruse in seiner Baumschule auf die Waldreben, wie sie auch genannt werden, verschrieben.

Rund 150 bis 200 Sorten kultiviert der Clematis-Spezialist im Freiland. „Die Pflanzen werden dadurch robuster“, erklärt Kruse. Nach zwei Jahren seien aus den Stecklingen verkaufsfertige Pflanzen geworden. Darunter sind so bekannte Sorten wie die handtellergroße blaue „President“ oder die rosa-weiß-gestreifte „Nelly Moser“. Aber auch seltenere Sorten wie die gelbblühende „Mongolian Gold“, die leicht nach Zitrone duftet, wachsen in dem kleinen Familienbetrieb. „Für die gelbe Clematis sind sogar einmal Pflanzenliebhaber aus Norwegen zu uns gekommen“, erzählt Kruse.

1950 gab es nur zehn Sorten

Die vielen Sorten, die es heute gibt („1950 waren es nur zehn“), sind aus der Waldrebe gezüchtet worden, die in lichten Wäldern oder am Waldrand zu finden ist. Die frühblühenden Alpina-Sorten haben kleine, an Glöckchen erinnernde Blüten. Im Mai schließen sich die Montana-Sorten an, die an Bäumen oder Zäunen emporklettern und bis zu zehn Meter hoch werden können. Nach einer kleinen Pause blühen sie im August und September noch ein zweites Mal. Die „Viticella“, die italienische Waldrebe, erfreut von Juli bis in den September mit mittelgroßen Blüten. „Es ist eine robuste Sorte, die es in vielen Blütenformen und -farben gibt“, weiß Kruse. Wer nicht so viel Platz im Garten hat, kann sich eine Staudenclematis in einem Kübel auf die Terrasse oder den Balkon stellen. Sie blühen von Mai bis Oktober.

Die Clematis mag durchlässigen Boden

„Die Pflanzen sind grundsätzlich pflegeleicht“, sagt der 59-Jährige. Da sie in Töpfen heranwachsen, könnten sie von Frühjahr bis Herbst gepflanzt werden. Für halbschattige Standorte empfehlen sich helle Blüten, an sonnigen kräftige Farben. „Die Clematis mag durchlässigen Boden“, so der Fachmann. Schwerer Boden sollte mit grobem Sand und Hornspänen als Dünger vermischt werden. „Das Pflanzloch wird so tief ausgehoben, dass die Oberfläche des Wurzelballens etwa eine Handbreit tief im Erdreich liegt.“ So könnten sich neue Wurzeln bilden. „Wer einen sonnigen Standort ausgewählt hat, legt helle Steine in den Wurzelbereich, damit die Erde feucht bleibt“, empfiehlt Kruse. „Clematis mögen keine Staunässe, aber dennoch viel Wasser.“ Bei hohen Temperaturen werde die Pflanze morgens und abends gegossen, „aber immer nur im Wurzelbereich“. Während der Wachstumsphase sei mineralischer Volldünger wie zum Beispiel Rosendünger oder organischer Dünger wie gut abgelagerter Kompost oder Hornspäne am besten geeignet.

Nach Anis, Vanille oder Zartbitterschokolade duftend

„Auch der Pflegeschnitt ist ganz einfach“, betont Kruse. Bei den Frühjahrsblühern seien nach der Blüte lediglich schwache Pflanzenteile zu entfernen. „Bei den Sommerblühern werden nach der ersten Blüte die Fruchtstände samt zwei Blattpaaren entfernt, damit die Pflanze ihre Kraft in den zweiten Blütenflor investieren kann.“ Etwa alle vier bis fünf Jahre könne ein Rückschnitt auf 50 Zentimeter erfolgen, um die Clematis zu verjüngen. „An den Pflanzen kann man lange Freude haben, denn sie können 20 Jahre, vereinzelt auch älter, werden“, sagt Kruse.

Ein- und mehrfarbig, einfach oder gefüllt, nach Anis, Vanille oder Zartbitterschokolade duftend – die Clematis ist in jedem Garten ein dekorativer Blickfang, der viele Jahre Freude bereiten kann.