Musica alta ripa auf Schloss Bruche Auf Spitzenniveau in den Meller Sommer

Melle. Seelenerfüllend und auf künstlerischem Spitzenniveau startete der Meller Sommer 2017 auf Schloss Bruche. Das Ensemble „Musica alta ripa“ aus Hannover präsentierte Barockmusik aus England und Italien vom Allerfeinsten.

„In einer Zeit, in der die Kunst nicht immer nur das Schöne will, ist es wichtig dagegenzuhalten“, betonte Hausherrin Stephanie von Bar in ihrer Begrüßung. Und mit den Worten: „Genießen Sie die Schönheit der Musik und die Freiheit des Geistes“ drückte sie mit Herzenswärme aus, was später tatsächlich alle Zuhörer empfanden.

Festlich und höfisch tänzerisch begannen die sieben Musiker ihr Programm mit einer Suite des englischen Komponisten Henry Purcell. Und schon gleich war klar: dieses Ensemble musiziert derartig höchstklassig, dass es pure Freude ist, ihnen zuzuhören. Danya Segal nahm die Zuhörer mit ihrer Blockflöte in diesem Tänzereigen und später auch bei ihrer Solosuite von Matthew Locke direkt gefangen mit brillanter Technik und musikalisch feiner Ausgestaltung. Gleichermaßen als herausragende Solistinnen und einfühlsames Begleitensemble agierten die Violinistinnen Anne Röhrig, Ulla Bundies und Friederike Kremers (auch Viola). Auch Albert Brüggen am Cello, das in der Barockmusik eher für die Basslinie zuständig ist, bekam seinen Solopart mit einer Sonate von Nicola Porpora, und spielte derartig facettenreich, dass da so manche Träne rollte.

Brillante Tastenkunst

Kaum eine Spielpause durfte sich Cembalist Bernward Lohr gönnen. Er ist gleichermaßen der zurückhaltende Begleiter, hochaufmerksam, der das Ensemble trägt, der aber seine brillante Tastenkunst durchaus zeigen durfte.

In das Konzertthema „Music for a while“ führte mit einem der bekanntesten Lieder von Henry Purcell die Sopranistin Veronika Winter ein. Wie später auch in Arien aus italienischen Barockopern begeisterte sie mit ihrer homogenen Stimmführung, warmem Klang und niemals vordergründig wirkender Virtuosität.

Das Ensemble „Musica alta ripa“ stellte mit seiner Musikauswahl sehr kurzweilig den vielfältigen Charakter der Barockmusik dar, einführend auch im Programmheft. So konnten die Zuhörer nachempfinden, dass die englische Musik dieser Zeit geprägt ist vom Ensemblespiel, die italiensche eher von den dominierenden Solopartien sowie den mitunter extremen Tempowechseln. Von unter die Haut gehender Melancholie der Engländer bis zur frühlingshaften Heiterkeit von Vivaldi und Co. stellte das mehrfach preisgekrönte Barockensemble eindrucksvoll und spannend dar, wie vielfältig alte Musik ist. Ein Glücksfall und zwingend zu erwähnen ist, dass sich in „Musica alta ripa“ Solisten gefunden haben, die ihre Instrumente solistisch aufs Beste beherrschen und die sich im Ensemble einfühlen und miteinander atmen und sich zuhören: eine hohe Kunst. Spitzenniveau eben.