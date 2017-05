Triathlon vor Starterrekord Melle: Staffeln können am 28. Mai noch nachmelden

Melle. Der 32. Meller Volkstriathlon am Sonntag, 28. Mai, steuert auf einen Teilnehmerrekord zu. Die bisherige Bestmarke stammt aus dem Vorjahr: Da absolvierten knapp 250 Einzelstarter und rund 50 Staffeln den Dreikampf aus 400 Meter Schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen.

Für dieses Jahr ist das Einzelfeld längst ausgebucht. „So eine Resonanz hatten wir noch nie, nach dem Online-Meldestart im Januar waren bereits nach 15 Tagen alle 250 Einzelstartplätze vergeben. Das Konzept eines Triathlons in familiärer Atmosphäre scheint bei den Teilnehmern gut anzukommen“, heißt es aus dem Organisationsteam des SC Melle.

Nur noch Staffelplätze sind frei. Staffel-Interessierte können sich noch am Veranstaltungstag direkt vor Ort anmelden. Zur Wochenmitte waren bereits 60 Staffeln vorangemeldet. Mit weiteren 20 Staffelnachmeldungen am 28. Mai ist zu rechnen, erklärt Hauptorganisatorin Cindy Bordihn. Insgesamt werden also rund 500 Triathlonfreunde aus der Region zum sportlichen Dreikampf erwartet.

„Damit laufen wir am Maximum“, betont die begeisterte Triathletin, die zwischen ihren organisatorischen Aufgaben selbst als Schwimmerin in einer Staffel aktiv wird. Die Kapazitäten im Wellenfreibad sind begrenzt, schließlich will man einen flüssigen Ablauf des Wettbewerbs gewährleisten.

Der Volkstriathlon findet in diesem Jahr übrigens eine Woche früher statt als sonst üblich, um das Pfingstwochenende zu umgehen.

Die Veranstaltung ist für Einsteiger bestens geeignet. Denn neben der Einzelwertung gibt es den Staffel-Triathlon – mit einer extra Firmen- und einer Jugendwertung (für drei Teilnehmer des Jahrgangs 1998 und jünger). Das Besondere an den Staffeln: Anders als im Einzelfeld absolviert jeder Teilnehmer nur eine der drei Disziplinen. Jede Staffel besteht aus drei Teilnehmern, darunter muss mindestens eine Frau sein. Die Dreier-Teams teilen die Disziplinen (400 Meter Schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) nach Belieben unter sich auf.

Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung ist das Meller Wellenfreibad: Dort befinden sich Start, Wechselzone und Ziel. Der erste Schwimm-Durchgang der Einzelwertung beginnt um 9 Uhr. Dann geht es im Viertelstunden-Takt weiter. Die Staffelstarts erfolgen um 10.45 und um 11 Uhr. Die Siegerehrung soll gegen 12.30 Uhr am Wellenfreibad über die Bühne gehen. Für einen reibungslosen Ablauf an dem Tag wird sich wieder eine rund 60-köpfige Helfercrew des SC Melle ins Zeug legen.

Der zweimal zu fahrende Rad-Rundkurs beginnt am Freibad. Gefahren wird über die Westumgehung bis zum Wendepunkt Oldendorfer Straße und von dort zurück zum Kreisel, wo ein Schwenk Richtung Gesmold eingeschlagen wird bis zur Einmündung Schlossallee. Das Freibad ist auch Start- und Zielpunkt für den Lauf, der zum Grönenbergpark und Richtung Waldbühne führt.

Wegen der Straßensperrung für die Radstrecke müssen die Anwohner der Gesmolder Straße bis Einmündung Schlossallee am Veranstaltungstag von circa 8 bis 12.30 Uhr mit Einschränkungen rechnen. Umleitungen sind ausgeschildert.

Volkstriathlon: Die Startgebühr pro Staffel beträgt 9 Euro. Das Geld ist vor Ort zu zahlen. Alle weiteren Infos auf der Homepage www.groenegau-triathlon.de.