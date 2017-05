„Der kleine Rabe Socke“ Theaterbande Phoenix spielt in Borgholzhausen

Die Theaterbande Phoenix ist mit ihrem Kinderstück wieder in Borgholzhausen. Foto: Petra Ropers

Borgholzhausen. Die Theaterbande Phoenix aus Melle feiert mit großen und kleinen Darstellern am Sonntag, 28. Mai, um 15.30 Uhr die Premiere ihres Kinderstückes „Der kleine Rabe Socke“ auf der Natur- und Freilichtbühne in Borgholzhausen auf. In den zehn Jahren ihres Bestehens ist es nun schon das neunte Jahr, in dem sie in Borgholzhausen spielen.