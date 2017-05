Schäfer erzählt vom Hirtenstab Weihbischof Theodor Kettmann in Melle

Melle. Zu Besuch in Westerhausen war in diesen Tagen Weihbischof Theodor Kettmann. Einmal im Jahr veranstaltet die Heilig-Geist-Schule einen Bibeltag zu einem bestimmten Gleichnis. „Das Leitwort heute ist Gott, der gute Hirte“, erklärte Schulleiterin Sigrid Lange-Glandorf.

Die komplette Schulgemeinschaft war mit einem Einsatzzug der Piesberger Eisenbahnfreunde vom Altstadtbahnhof nach Westerhausen gereist, um auf offenem Feld im Bakumer Bruch das Thema „Hirte“ bei Schäfer Josef Uhlen aus Nemden hautnah zu erleben.

Auf dem Feld in Westerhausen durften die Kinder den mitgereisten Weihbischof Theodor Kettmann als Hirten der Kirche über seine Arbeit und seinen Hirtenstab ausfragen. Staunend hörten die Kleinen, dass sein Hirtenstab mit der vergoldeten Krümme am oberen Ende sich sogar auseinandernehmen und in einem Köfferchen verstauen lässt.

Auch der Schäfer, der mit seinen altdeutschen Hütehunden eine hunderteköpfige Schafherde betreut, erklärte den Schülern, was es mit seinem Hirtenstab aus Holz auf sich hat. Und selbstverständlich wollten die Kleinen auch wissen, ob er all seine Schafe beim Namen kennt.

An verschiedenen Stationen gab es für die Kinder besondere Kreativangebote. Sie durften kleine Schafe filzen und große mit Wolle bekleben, sie tanzten und sangen und absolvierten auch eine Bewegungsstation.

Eine besondere Attraktion bot Schäfer Josef Uhlen zum Schluss, als er die riesige Herde zusammenrief, die aber vor der heranstürmenden Kinderschar hinter dem Schäferzaun scheuen Respekt zeigte und sich nur langsam herantraute. Eigentlich hatte der Weihbischof den Gottesdienst auf freiem Feld feiern wollen, aber weil das Wetter sich gar nicht aufhellen wollte, boten Mareile und Volker Wiesehahn kurzerhand den Saal ihres Gasthauses „Hubertus“ als Ausweichmöglichkeit an. Hier verzehrten Schüler und Lehrer ihr Frühstück und feierten gemeinsam einen Gottesdienst.