„Meller Sommer“ auf Königsbrück Luther-Revue am 9. und 10. Juni in Melle

Melle. Kein Geringerer als Martin Luther höchstpersönlich lädt ein: Mit einer Revue zum 500. Geburtstag der Reformation wird die Reihe „Meller Sommer – Kunst und Kultur auf dem Land“ am 9. und 10. Juni jeweils um 19.30 Uhr fortgesetzt.

Weltweit wird der 500. Geburtstag der Reformation gefeiert. Anlass für die drei „SuperintendAnten“ Hans-Georg Meyer-ten Thoren, Martin Steinke und Hartmut Heyl, dieses besondere Ereignis mit einer Geburtstagsparty der außergewöhnlichen Art zu begehen.

Martin Luther selbst hat dazu geladen: Seine besten Freunde, Weggefährten, Kampfgenossen und Betschwestern, vier an der Zahl, sind gekommen, um die alten Zeiten zu feiern. Eine Schwierigkeit gibt es allerdings, denn die vier Freunde sind längst gestorben.

Für einen guten Zweck

Aber das ist Martin Luther und seinem Butler allerdings gleichgültig. Sie feiern die Feste, wie sie fallen. Und so kommen die Größen der Reformationszeit – Philipp Melanchthon, Hermann Bonnus, Kurfürst Friedrich von Sachsen und Katharina Luther – dann doch an der Festtafel zusammen. Die drei Akteure verstehen es glänzend, die unterschiedlichen Charaktere volksnah und humorvoll dem Publikum nahezubringen. Dinner for one lässt grüßen. Mit Musik, Gesang und Originalzitaten gelingt es ihnen ebenso, die ernsten Töne um Gemeinsamkeiten, Streitigkeiten und Konflikte der Reformation herauszustellen.

Karten im Vorverkauf

Austragungsort der Revue ist Schloss Königsbrück: „Wir freuen uns, dass diese gelungene Revue an einem Ort regionaler Reformationsgeschichte stattfindet“, erklären Sabine Freifrau und Karl-Friedrich Freiherr von Richthofen, die gemeinsam mit dem Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus Träger der Veranstaltung sind. Königsbrück hat im 16. und 17. Jahrhundert die Ausbreitung der Reformation im südlichen Teil des Grönegaus gefördert und mit seinem Patronat die Gemeindearbeit jahrhundertelang unterstützt.

„Der ,Meller Sommer‘ lebt von außergewöhnlichen Veranstaltungsorten. Wir freuen uns daher, dass die Familie von Richthofen Königsbrück als Schauplatz für diese Revue zur Verfügung stellt“, erklärt der städtische Mediensprecher Jürgen Krämer. Mit den Besitzern der Güter Königsbrück, Gesmold und Bruche sowie der Buchhandlung Sutmöller und der Betreiberin des Bio-Cafés auf Schloss Gesmold hat Melle auch in diesem Jahr wieder engagierte Partner für diese weithin bekannte und beliebte Veranstaltungsreihe gewonnen.

Eintrittskarten sind ab sofort in der Tourist-Information im Rathaus am Markt zum Preis von zehn Euro erhältlich. Schüler und Studenten zahlen fünf Euro pro Ticket. Karten gibt es auch an der Abendkasse. Der Erlös ist für Projekte der Kirchengemeinden Christophorus Neuenkirchen und St. Petri Melle bestimmt.