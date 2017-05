Damit Melle „fabelhaft“ wird Katrin Harting seit einem Jahr Regionalmanagerin

Melle. Planen, beraten, vernetzen und koordinieren: Seit gut einem Jahr ist Regionalmanagerin Katrin Harting in Melle im Amt.

Regional- und Dorfentwicklung ist ihr ganz großes Thema. So möchte die Geografin, die seit 2016 für die Stadt tätig ist, gemeinsam mit ihren Kollegen von der Niedersächsischen Landgesellschaft Projekte vorantreiben und diese zur Stärkung des „Fabelhaften Grönegaus“ umsetzen.

Zumeist arbeitet die Regionalmanagerin in Osnabrück. Jeden Donnerstag ist sie im Rathaus am Markt zu erreichen. Hintergrund für das Regionalmanagement: Melle wurde erfolgreich als ILE-Region „Fabelhafter Grönegau“ ausgewählt. So konnte sich die Kommune mit ihren Stadtteilen mit dem Integrierten ländlichen Entwicklungskonzept als ILE-Region in einem landesweiten Wettbewerb durchsetzen. Nun geht es darum, in den nächsten Jahren die gesteckten Ziele umzusetzen.

Noch Luft nach oben

„Grundsätzlich kann sich jeder bei mir melden, der im Sinne der ländlichen Entwicklung einen Antrag stellen möchte“, betont Katrin Harting. Das können Vertreter aus der Politik, aber auch Vereine oder Verbände und Privatpersonen sein. Beispielsweise könnten gemeinnützige Vereine mit einer Förderung von bis zu 73 Prozent rechnen.

Sie nennt zwei Beispiele für eine erfolgreiche Projektanmeldung: Der Heimatverein Gesmold erhält für die Einrichtung eines Fitness-Outdoor-Parks einen Zuschuss in Höhe von fast 31000 Euro, um entlang des Auenweges an mehreren Stationen Fitnessgeräte aufzustellen; und ein Einzelhändler aus Gesmold kann durch die Förderung seinen Eingang zum Markt barrierefrei gestalten.

Generell ging es im ersten Jahr darum, Gremien zu besetzen und Zuständigkeiten und Rollen zu klären, resümiert Katrin Harting. Bei diversen Veranstaltungen und Projektberatungen galt es zudem, der Politik und den Bürgern das Thema ILE näherzubringen. Außerdem wurde die Homepage www.ile.melle.info eingerichtet. Interessierte können zudem den Newsletter „Neuigkeiten aus der ILE-Region Melle“ abonnieren.

Eigene Homepage

In Kooperation mit dem Landkreis soll zum Beispiel auch der „Masterplan Wandern“ weiterentwickelt werden. In diesem Kooperationsprojekt unter der Federführung von Terra.vita sollen ausgewählte Wanderwege im südlichen Teil des Landkreises einheitlich beschildert werden, um so die Orientierung für Touristen und Einheimische zu erleichtern, erklärt Katrin Harting. In einem nächsten Schritt soll der nördliche Landkreis folgen.

Im laufenden und in den nächsten Jahren gelte es nun daran anzuknüpfen und das Thema noch breiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Zudem liegt der Fokus der Arbeit des Regionalmanagements auf der Generierung von Projekten, die die Stadt positiv im Sinne der ländlichen Entwicklung voranbringen. Durch die regelmäßigen Treffen der Steuerungsgruppe, durch Austausch mit anderen ILE-Regionen und durch die ILE-Versammlung soll dies gemeinsam angegangen werden:

„Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam mehr Projekte umsetzen könnten. Gerade im Bereich Basisdienstleistungen und ländlicher Tourismus gibt es sicherlich noch interessante Projekte für Melle. Der nächst mögliche Antragstichtag ist der 15. September“, sagt Katrin Harting.

Nähere Infos unter 0541/95733-44.