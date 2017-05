Anfrage auf Kreisebene Meller UWG will wissen, was MEL kosten würde

Melle. Die Meller UWG greift das Thema „Wiedereinführung der MEL-Kennzeichen“ auf und stellt im Kreistag dazu Anfragen.

Auf Anregung des Meller UWG-Kreistagsmitgliedes Matthias Pietsch hat die UWG-Kreistagsfraktion Anfragen an die Kreisverwaltung zum Thema „Wiedereinführung der Altkennzeichen“ gestellt. In Melle war das Thema jüngst wieder hochgekocht.

Konkret werde nach der verwendeten Software gefragt und nach der Notwendigkeit einer kostspieligen Umstellung, heißt es in einer Pressemitteilung der UWG. Das auch vor dem Hintergrund, dass ja „offenbar die noch vorhandenen Restbestände an MEL-Kennzeichen von der EDV der Zulassungsstellen problemlos verwaltet werden können“, heißt es weiter.

Außerdem bittet die UWG-Fraktion die Kreisverwaltung, die eventuellen Umstellungskosten zu beziffern. Kreissprecher Burkhard Riepenhoff hatte auf Anfrage unserer Redaktion betont, dass mit der Erweiterung auf mehrere mögliche Kennzeichen eine EDV-Umstellung einhergehen müsse, die „sehr teuer“ werden würde, allerdings auch auf Nachfrage keine Größenordnung genannt.

Außerdem stellt die Unabhängige Wählergemeinschaft der Kreisverwaltung die Frage, ob sich nicht durch die Vergabe von MEL-Nummernschildern als Wunschkennzeichen auch Einnahmen erzielen ließen, die mögliche (Mehr-) Kosten kompensieren könnten. Bekanntlich muss für Wunschnummernschilder mehr bezahlt werden, als für zugeteilte.

Und schließlich möchten die Unabhängigen wissen, weshalb vom Landkreis eine Entwertung der „Marke Osnabrücker Land“ befürchtet werde, falls sich tatsächlich der Bekanntheitsgrad der „Marke Melle“ durch die Wiedereinführung des MEL-Kennzeichens erhöhen sollte.

Die UWG-Kreistagsfraktion hat sich in der Frage der Altkennzeichen noch nicht abschließend positioniert. Die Antworten der an Landrat Michael Lübbersmann gerichteten Anfrage sollen in die Meinungsbildung einfließen, kündigt die UWG an.