Wandern in Altenmelle Meller Naturführung zum Thema Boden

Melle. Im Rahmen der „Meller Naturführungen“ lädt Christa Möller an diesem Samstag um 14 Uhr im Raum Altenmelle und Sondermühlen zu einer interessanten Exkursion zum Thema „Boden“ ein.

„Auf dieser Entdeckungstour quer durch den Wald werden wir gemeinsam den Lebensraum Erde erforschen und erleben“, frohlockt die Naturführerin. Dabei gehe es um Fragen wie: Was ist Boden? Wie entsteht er? Wer wohnt in der Erde? „Diese Naturführung verspricht eine Erlebnistour zu werden, insbesondere für Familien“, betont Christa Möller. Die Tour ist für alle Altersgruppen geeignet und dauert etwa zwei Stunden. Der Start erfolgt um 14 Uhr auf dem Parkplatz des Kulturzentrums „Wilde Rose“ an der Borgholzhausener Straße 75 in Altenmelle. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 3 Euro. Kinder zahlen die Hälfte.

Nähere Infos zu den Naturführungen und eine Wegbeschreibung zum Treffpunkt sind auf der Internetseite www.melle.info/naturfuehrungen erhältlich. Weitere Fragen beantwortet Sonja Kinner vom Umweltbüro unter Telefon 05422/965-373 und per E-Mail unter s.kinner@stadt-melle.de.