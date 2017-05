Vom Kirschbaum ausgebremst Sportabzeichen: Meller Lieske mit 60 Wiederholungen

Seit 60 Jahren legt Rolf Lieske Jahr für Jahr das Sportabzeichen ab. Nur einmal musste er aussetzen: 2001 war er bei der Ernte aus dem Kirschbaum gefallen und brach sich den Fuß. „In dem Jahr konnte ich absolut nichts machen“, berichtet der 78-Jährige.

Melle. Mit seinen inzwischen 60 Wiederholungen liegt der Meller Rolf Lieske im Landkreis ganz vorne. Kürzlich wurde er vom Kreissportbund Osnabrück-Land (KSB) ausgezeichnet – genauso wie sein Verein: der SC Melle.

Der SCM verbuchte für das Vorjahr mit 609 die höchste absolute Zahl an Sportabzeichen-Absolventen im Kreis und landete auf Platz zwei bei den Großvereinen ab 1601 Mitgliedern. Das ist eine Quote von 9,8 Prozent bei tatsächlich über 6000 Mitgliedern. „Bei der Größe ist es schwierig, eine hohe Prozentzahl zu erreichen. Bisher haben wir maximal 5,6 Prozent geschafft. Wir sind jetzt zum ersten Mal unter den Top drei des KSB“, freut sich Trainerin Ute Peperkorn. Das gute Ergebnis sei auch auf die neue Sportabzeichen-Kooperation mit der Grönenbergschule zurückzuführen (wir berichteten).

Peperkorn ist beim Verein zuständig für die Sportabzeichen. Die Sportabzeichengruppe hat das saisonale Training bereits wieder aufgenommen. Von Mai bis September wird montags und mittwochs geübt. Die Gruppe ist heterogen zusammengesetzt, Achtjährige sind genauso dabei wie Senioren. Auch Rolf Lieske trainiert mit. Das Sporttreiben in der Gruppe motiviere besonders, umschreibt der Dauerbrenner das Erfolgsrezept für seine sportliche Beharrlichkeit. Und er lobt das „prima Training bei Ute“.

Einst war er auf die Kurzstrecke spezialisiert: Die 100 Meter schaffte er in 11,4 Sekunden. Im Weitsprung kam Lieske auf 5,84 Meter. Und die Sieben-Kilo-Kugel stieß er auf 10,35 Meter, präsentiert der fitte Senior seine Bestwerte aus dem Effeff. Ein großer Schwimmer sei er hingegen nie gewesen. Mit den Jahren gibt es immer mehr Altersermäßigung auf die geforderten Leistungen. „Jetzt muss ich nur nachweisen, dass ich nicht untergehe“, sagt Lieske lachend über die Schwimmprüfung und fügt ernst hinzu: Heute seien die geprüften Aktivitäten subjektiv ähnlich anstrengend wie früher, schließlich nehme die eigene Leistungsfähigkeit stetig ab.

Wöldecke 45-mal aktiv

Mit 18 Jahren legte der Dauerbrenner sein erstes Sportabzeichen ab. Sein Leichtathletiklehrer an der Schule in der Heimat Gifhorn war das Vorbild. Seit 1966 lebt Lieske im Grönegau, war 36 Jahre lang Lehrer am Gymnasium Melle. Einer seiner Schüler im Musikunterricht war Wolfgang Wöldecke. Und der heute 62-Jährige wandelt auf den Spuren seines einstigen Lehrers: Auch er legte mit 18 Jahren erstmals das Abzeichen ab. Inzwischen hat er 45-mal wiederholt, ein Ende ist nicht absehbar. „Ich werde ab jetzt aber vorsorglich keine Kirschen mehr pflücken“, sagt Wöldecke schmunzelnd.