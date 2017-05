Pfingsten 2017 bei Solarlux Ausgefallenes Essen beim Streetfood Circus in Melle

Ausgefallenes Essen beim Streetfood Circus in Melle MEC öffnen

Joshua Luthin (links) und Projektleiter Christian Schwager organisieren den Streetfood Circus, ein Projekt der Event- und Marketingagentur „Next Choice“. Auch die Burger Biene, Osnabrücks erster Foodtruck, wird Speisen anbieten. Foto: Next Choice

Osnabrück. Ausgefallenes Essen aus aller Welt – das gibt es am Pfingstwochenende in Melle. Auf dem Gelände von Solarlux macht am Samstag, 3. Juni, und Sonntag, 4. Juni 2017, der Streetfood Circus Station.