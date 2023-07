Auf dem Acker geht´s rund: Am 30. Juli ist wieder „Baumstammziehen“ in Westerhausen. Archivfoto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Anmeldungen noch möglich Baumstammziehen: Kräftemessen alter Schlepper am 30. Juli in Westerhausen Von Christina Wiesmann | 15.07.2023, 17:07 Uhr

Am 30. Juli ist es erneut so weit: Am letzten Julisonntag findet auf einem Stoppelfeld in Westerhausen das „Westerhausener Baumstammziehen“ statt. Mit dabei sind zahlreiche Oldtimertraktoren bis Baujahr 1987.