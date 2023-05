Der Countdown läuft: Die Helfer der Landjugendgruppe Neuenkirchen haben nur 72 Stunden, um ihre Aufgabe fertigzustellen. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Sonntag Feier für das ganze Dorf 72-Stunden Aktion: Diese Aufgaben muss die Landjugend Neuenkirchen meistern Von Ronja Ackermann | 12.05.2023, 14:59 Uhr

Nur 72 Stunden. Der Name verrät es. Was aber die Landjugend Neuenkirchen in diesem Jahr in dem Zeitraum erschaffen soll, erfuhr sie erst am Donnerstagabend zum Auftakt des Countdowns.