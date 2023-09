Zu dem Treffen werden auf dem Museumsgelände und am Museum zahlreiche Teilnehmer erwartet. Dabei erhalten Besucher mit einer Corvette an beiden Tagen ermäßigten Eintritt in das Automuseum, heißt es in einer Ankündigung der Stadt Melle.

Die Sonderausstellung „70 Jahre Corvette“ ist bis Ende November im Automuseum an der Pestelstraße zu sehen ist: „Erleben Sie die Geschichte und die acht Generationen der amerikanischen Sportwagenlegende“, heißt es dazu aus dem Museum.

Chevrolet präsentierte im Jahre 1953 die Corvette als erstes Großserien-Automobil mit einer Kunststoffkarosserie. Es war der Beginn einer Sportwagen-Karriere – ein automobiler Meilenstein, der sich zum meistgebauten Sportwagen „Made in USA“ profilierte, lautet es in der Mitteilung weiter.

Corvette-Modelle von C1 bis C8

Corvette-Fans organisieren sich in Clubs, Internet-Foren und sozialen Netzwerken. Eine private Initiative, insbesondere aus dem corvetteforum.de, ermöglicht jetzt die Sonderausstellung „70 Jahre Corvette“, die bis Ende November läuft. Alle Baureihen von der ersten Corvette C1 bis zum aktuellen Modell C8 werden vorgestellt.