Einige Prüfungen beim Movie- und Voltibockturnier des LRuFV Melle-Buer fanden in Kostümen statt. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down 600 Voltigierer beim LRuFV Melle-Buer Kostümierte Voltigierer in Buer und eine Kuchenspende, die „spitze“ war Von Heike Dierks | 13.02.2023, 16:05 Uhr

Bunt und stimmungsvoll war es in der Stuckenberghalle in Buer: Beim 14. Voltibockturnier des Ländlichen Reit- und Fahrvereins Melle-Buer haben die Voltigierer am Wochenende sportliche Topleistungen geboten. Und sie demonstrierten, dass ein Holzpferd durchaus galoppieren kann.