Else, Zwickel, Viola und Hase - was fällt Ihnen bei diesen Namen auf? Impressionen einer Geburtstagsfeier Festakt zu 50 Jahre Stadt Melle: Das hat für Unterhaltung gesorgt Von Karsten Grosser | 19.08.2022, 19:47 Uhr

Die Stadt Melle hat am Freitagnachmittag in einem Festakt im Forum ihren 50. Geburtstag gefeiert. Und damit an die Kreisgebietsreform und den Zusammenschluss im Jahr 1972 erinnert. Die Häppchen einer Geburtstagsfeier.