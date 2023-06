Mit ihrer ehemaligen Lehrerin Ulrike Darr (unten rechts) kamen 28 Absolventen der Realschule Buer nach 50 Jahren wieder zusammen. Foto: Conny Rutsch up-down up-down Wiedersehen in Melle Realschüler aus Buer treffen sich nach 50 Jahren – an eine Sache erinnern sich alle Von Conny Rutsch | 19.06.2023, 11:00 Uhr

Was gab es alles zu erzählen, und wie lange ist das schon her? 50 Jahre nach ihrem Abschluss an der Realschule Buer trafen sich 28 ehemalige Schüler. Und sogar eine Lehrerin steuerte vieles an Erinnerungen bei.