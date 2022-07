Der Campingplatz am Ludwigsee besteht seit 50 Jahren. Das Jubiläum wird Anfang August mit einem Festwochenende gefeiert. FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Mit Ehrungen für Dauercamper 50 Jahre Campingplatz am Meller Ludwigsee: So wird das Jubiläum gefeiert Von Simone Grawe | 12.07.2022, 18:06 Uhr

Ein rundes Jubiläum möchte die Vier-Sterne-Campinganlage am Ludwigsee mit einem Festwochenende feiern. Das findet am 6. und 7. August an der Nemdener Straße im Meller Stadtteil Gesmold statt.